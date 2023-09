Milei pidió su bastón presidencial con un detalle particular

En uno de ellos contó una curiosa anécdota que tuvo con el ganador de las PASO 2023 Javier Milei.

“Milei me llamó para preguntarme si yo le haría un bastón con la melenita”, reveló el artista. Aseguró no haberle dicho “ni que sí ni que no”, ya que el proceso electoral no está terminado. Pero aclaró: “Yo siempre respeto la voluntad del pueblo”.

“Todos los bastones son iguales, solo cambia el largo porque depende de la altura del presidente”, aclaró Pallarols, quien se enfrentaría a un desafío de todo orden con el pedido del libertario.

El bastón presidencial se hace para cada presidente. Una vez terminado el mandato, cada Jefe de Estado se lo lleva consigo. Por lo que, si Milei es presidente, tras lo que dure su gobierno, se llevaría una autentica pieza original.