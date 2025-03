Milei monitorea el avance de la marcha de jubilados desde la Casa Rosada

image.png

Tras los fuertes cuestionamientos de la oposición por la actuación de la Policía para enfrentar a grupos violentos, Milei no solo respaldó el operativo que se desplegó hace siete días, sino que volvió a darle poder de decisión para hoy a Bullrich. Sin embargo, decidió involucrarse personalmente, y más de cerca con la coordinación.

El nivel de violencia que se generó en la protesta de jubilados tomó a la cúpula del Gobierno, si no por sorpresa, al menos con menor grado de preparación. Entonces, habían delegado prácticamente todo el poder de decisión en Bullrich. Esta vez, debido al caos de esa jornada y los coletazos subsiguientes por errores propios, forzados o no, decidieron estar más cerca.

Milei le pidió mayor participación a Santiago Caputo, su mano derecha, que ayer convocó en su despacho a Bullrich, a los jefes de la SIDE, Transporte y Justicia en la Casa Rosada para monitorear cómo venía el operativo, vetar y aprobar decisiones de la cartera de seguridad. Los jefes de Inteligencia, Sergio Neifert y Diego Kravetz, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, responden directamente a su mando. Pero Bullrich no le rinde cuentas a él a diario, sino al Presidente. Y ayer tuvo que explicarle al consultor el devenir del operativo.

Ayer, Milei no se había sumado a ese encuentro, donde se dispusieron los lineamientos para hoy. Pero esta mañana corría el rumor de que también el Presidente estuvo presente en la reunión que encabezó aproximadamente entre las 11 y las 12 la Secretaria General de la Presidencia, con Patricia Bullrich y el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez.

La funcionaria del ala de PRO que se fusionó con el oficialismo está a cargo hoy, pero el triángulo de hierro sigue de cerca sus pasos.

De todas formas, en el círculo presidencial intentan relativizar el grado de alerta. Por caso, Milei mantuvo en pie la reunión que tenía prevista con el Embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, y el presidente del Centro Mundial de Conmemoración de la Shoá, Dani Dayan. Luego hizo lo propio con el rabino Yoni Ganger. Y demoraron en confirmar que el Presidente suspenderá el viaje que tenía previsto hacer este fin de semana a Israel.

Es una decisión que se sopesaba en el Ejecutivo desde hace varios días, a pesar de que el lunes, el jefe de Estado les había transmitido a las nuevas autoridades de la Delegación de Asociaciones Israelitas (DAIA) que la visita para encontrarse con el primer ministro Benjamin Netanyahu estaba firme.

Hoy el Gobierno debió recacular, al igual que la semana pasada, cuando postergó hasta nuevo aviso la visita que tenía programada a Chile tras el desastre desatado por entre la violencia de barrabravas y la sobreactuación en el operativo de Patricia Bullrich. En Balcarce 50 insisten con que hay un intento de desestabilización de parte del kirchnerismo, e inclusive hablan de un “golpe de Estado”. Pero intentan mostrarse en control.

“Nos sirve que tiren piedras, porque los va a dejar expuestos ante la sociedad. No nos cambia nada que hoy adhiera el peronismo. Barras o no, son todos kukas. ¿O acaso no es kuka la barra de Gimnasia?“, dijeron cerca del primer mandatario al promediar la jornada, unas horas antes del horario de la convocatoria para la manifestación, prevista para las 17.

La Policía Federal, en coordinación con la Casa Militar, dispuso un vallado en torno a la Casa Rosada, pero a la altura de Reconquista, a unos 100 metros de la sede del Gobierno. Temen que esta tarde vuelvan a sumarse manifestantes en las inmediaciones de Balcarce 50 como hace una semana, cuando los más violentos incluso lanzaron las piedras del homenaje a las víctimas de la pandemia en la Plaza de Mayo.

En Balcarce 50 por lo bajo susurran que inquieta más al Gobierno lo que pase dentro que fuera del Congreso. Esta mañana festejaban haber podido iniciar la sesión por el DNU con el acuerdo con el FMI en Diputados, casi sin demoras. Sin embargo, hay dudas sobre la posibilidad de finalizar el debate a las 15, como pretenden, para evitar que se superponga con la manifestación. Y el resultado de la votación, aunque en LLA se muestren confiados, está abierto.

De todas formas, es probable que el Congreso esté aún en funcionamiento esta tarde, luego de que el kirchnerismo convocara a una sesión especial para tratar fondos para jubilados para las 19. Exactamente el momento en que podrían estar generándose disturbios, como prevé el Gobierno.

Con información de Infobae