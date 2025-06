Milei dijo que Kicillof es un "pichón de...

El jefe de Estado elogió la organización del encuentro y la preparación de su espacio de cara a las elecciones legislativas del año próximo. “Siempre es bueno estar entre compañeros y amigos, sobre todo en la antesala de la gran batalla que se aproxima en territorio bonaerense”, lanzó desde el escenario del salón Vonharv de Gonnet.

Además, agradeció al titular del armado provincial, Sebastián Pareja, por su rol en la coordinación y, especialmente, al diputado nacional José Luis Espert, a quien definió como “nuestra punta de lanza en nuestra provincia, castigada por décadas de desidia”.

Fiel a su estilo, Milei cerró con una crítica directa al gobernador Axel Kicillof, a quien calificó como “el pichón de Stalin”, en una frase que desató aplausos y risas entre los presentes.

Fuertes críticas a la gestión bonaerense

En un tono más enfocado en la estrategia electoral, Milei advirtió que la transformación iniciada a nivel nacional no estará completa si no se avanza sobre las estructuras de poder locales. “La única manera de completar el cambio que nos encomendó la gente es cambiar no sólo la realidad nacional, sino lo que pasa en provincias y municipios. Por eso, a un año y medio de la victoria, tenemos por delante otra batalla histórica donde debemos estar a la altura de las circunstancias”, afirmó.

Puso especial énfasis en la necesidad de disputar el control político de la provincia de Buenos Aires, bastión histórico del peronismo. “Hoy tenemos la tarea de llevar el modelo de la libertad a la Provincia de Buenos Aires, donde gobiernan los mismos hace casi cuatro décadas casi sin interrupciones y donde la sociedad exige un cambio. Y con toda la razón del mundo”, dijo. Y agregó con dureza: “La realidad de la política bonaerense es como viajar en el tiempo al gobierno de Massa: fiestas de privilegios, programas absurdos y gastos políticos lujuriosos. Eso que hasta 2023 estaba en la Nación, hoy lo esconden en la Provincia. Pero lo que no pueden esconder es el triste contraste de abandono y miseria en el que vive la gente”.

“Vayamos a lo que realmente importa, porque dato mata relato”, expresó Milei antes de desplegar una batería de cifras para respaldar sus críticas. En materia educativa, sostuvo que “hoy en la Provincia solo el 46% de los estudiantes llegan a 6° grado en el tiempo esperado y como corresponde; para disfrazar el fracaso educativo eliminaron la repitencia”.

“Nos hicieron pasar de ser un faro educativo del continente a estar peleando los últimos puestos de la región a fuerza de aplicar políticas ideológicas. Hoy, de tanto nivelar para abajo, dejaron la educación en el subsuelo”, lanzó.

También se refirió al estado de la infraestructura básica. “Según el último censo, el 23% de las viviendas no tiene conexión a la red de agua potable, solo el 60% cuenta con cloacas y el 65% cuenta con gas de red. ¿Este es el legado de los amantes de la obra pública?”, cuestionó.