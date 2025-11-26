miércoles 26 de noviembre 2025

Decisión

Milei decidió que los ministros vacacionen donde quieran, sin sitios vetados

El veto a destinos de lujo para las vacaciones de los ministros fue levantado por el propio presidente Javier Milei, y anunciado por el flamente Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presidente Javier Milei, en el segundo tramo de su gestión, ha manifestado una apertura a flexibilizar las condiciones que impuso durante el verano de 2025, las cuales limitaban los destinos en el exterior de sus ministros. Esta idea fue transmitida durante una reunión de Gabinete que el mandatario encabezó junto al ministro coordinador, Manuel Adorni.

La decisión de Milei representa un cambio significativo respecto a la línea mantenida durante su primer verano al frente de la administración, cuando la máxima era eludir las ciudades “ostentosas”, asociadas con la frivolidad. En ese momento, la estricta premisa era “no hay plata” y la necesidad de “predicar con el ejemplo”. Por ello, los funcionarios evitaron destinos como Punta del Este, Estados Unidos y Europa.

Libertad con restricciones razonables

Bajo la nueva flexibilidad, los funcionarios ahora "podrán tener libertad de elegir cualquier destino". Aunque se levantan las limitaciones geográficas, la condición es que el lugar elegido sea “razonable” o “lógico”. Una fuente cercana al Gobierno confesó que “No hay limitaciones, cada uno puede viajar donde guste, siempre y cuando sean lugares lógicos”.

El tema reflotó en la reciente reunión de equipo, donde hubo asistencia perfecta. Si bien no se ofrecieron explicaciones sobre los motivos de la vuelta atrás en la determinación, hubo quienes coincidieron en que las restricciones previas eran “anti liberales”. Sin embargo, existe unanimidad en que ciertas limitaciones son necesarias en medio de la aplicación del ajuste que el Gobierno lleva adelante.

Requisitos operacionales para el Gabinete

A pesar de la liberación de destinos, el Gabinete debe cumplir con requerimientos operativos esenciales:

  • Formalización de Ausencias: Los ministros deben formalizar sus ausencias durante los primeros quince días del mes de enero. Esto se debe a la necesidad de concentrar la atención en la aprobación de las reformas de segunda generación, que serán tratadas durante el mes de febrero.
  • Organización de Equipos: Existe la necesidad de organizar las salidas de los equipos de colaboradores, quienes deberán permanecer activos.
  • Interrupción de Períodos: Los nueve ministros y las dos secretarias saben que sus períodos de descanso pueden ser interrumpidos, de ser necesario, ante alguna urgencia coyuntural.

El precedente de las restricciones

Las restricciones originales habían complejizado los planes de varios ministros. Uno de los más afectados fue Mariano Cúneo Libarona (Justicia), quien debió desistir de viajar con su familia a su propiedad en Punta del Este.

La única funcionaria habilitada por el mandatario a romper las reglas el año anterior fue Patricia Bullrich (Seguridad), quien veraneó en Estados Unidos. Bullrich, senadora electa en ese entonces, argumentó la necesidad de cumplir una promesa hecha a sus nietos mellizos de llevarlos a Disney una vez que terminaran la primaria.

La postura del Presidente y el Coordinador

En contraste con la nueva libertad otorgada a su Gabinete, se espera que el presidente Javier Milei repita su determinación de evitar vacacionar. Milei se define a sí mismo como “un adicto al trabajo” y un "workaholic". En enero de 2025, el libertario solo viajó unos días a Mar del Plata para ver el show de su entonces pareja, la humorista Fátima Florez, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

