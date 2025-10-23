jueves 23 de octubre 2025

Elecciones

Milei cerró la campaña libertaria en Rosario y acusó al Congreso de "destituyente"

Ante un auditorio colmado de simpatizantes libertarios, y rodeado de los principales candidatos de todo el país, Javier Milei cerró la campaña del oficialismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
El presidente Javier Milei encabezó este jueves el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Rosario, un evento que contó con una multitud de militantes que copó el Parque España, en las inmediaciones del Monumento a la Bandera, llegando de distintos rincones del país.

LLA eligió Santa Fe porque apostaron a disputar fuerte la provincia, donde consideraron que su candidato, Agustín Pellegrini, estaba en empate con la postulante de Fuerza Patria, Caren Tepp. Mientras los libertarios aguardaban el show, organizaciones sociales y sindicales convocaron a una contramarcha bajo la consigna "Milei persona no grata".

El jefe de Estado hizo su aparición cerca de las 20:20 horas. Como ya es costumbre, Milei apareció en medio de sus seguidores, y arrancó el recorrido hasta llegar al escenario, escoltado por personal de seguridad.

En la previa, el vocero Manuel Adorni presentó a los candidatos principales. Luego, el presidente tomó la palabra.

“Es un honor hacer el cierre donde el general Belgrano creó la bandera argentina. Él había estudiado en la Universidad de Salamanca, el lugar donde nació el liberalismo. Vaya que tiene tradición liberal este país”, inició Milei.

El presidente afirmó estar conmovido por los jóvenes, a quienes llamó el "motor" del cambio: “Son el alma, el motor de este proceso de cambio que ha empezado y ya no lo pueden parar”.

Milei aseguró sin vueltas que su gestión era el primer gobierno liberal libertario “no solo de la argentina sino de toda la historia del mundo”. También recordó a los militantes que en el pasado "hemos tenido que soportar la inflación, los aumentos de pobreza, bancarnos la inseguridad y ser nosotros quienes estábamos detrás de las rejas”.

El presidente explicó a la multitud que los argentinos “dijeron basta” en 2023, y contó cómo tuvo que enfrentarse a la oposición desde el día uno: “Me comprometí con ustedes, que aunque fuera duro iba a enfrentar a los problemas de raíz. Por eso lo hice de espaldas al congreso, porque había que dar un cambio de 180 grados y eso lo hicimos”.

A pesar de que el Congreso, al que calificó como "destituyente", "puso en marcha la máquina de impedir” a partir de febrero, el presidente destacó sus logros económicos, incluyendo una mención especial que sorprendió a todos: la ovación para el Ministro de Economía.

“En mi vida nunca vi que ovacionaran a un ministro de Economía, gracias Toto”, dijo el presidente sobre Luis Caputo.

Milei insistió en que su gobierno quebró una inercia de 123 años y alcanzó el equilibrio fiscal en el primer mes de gestión. Además, indicó que lograron bajar la pobreza, a pesar de que esta trepó al 57% cuando se "sinceraron" las variables.

“Hoy, de la mano de la ministra Petovello, hemos logrado bajar la pobreza a niveles del 30%. Sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza y 6 millones de argentinos que no les alcanzaba para comer, hoy sí les alcanza porque salieron de la indigencia”, arriesgó.

En el tramo final, el presidente apuntó fuerte contra la oposición, incluyendo a Cristina Kirchner, a quien llamó “la condenada, la reina de la tobillera” por los acuerdos que firmó en 2013 con la "narcodictadura de Venezuela".

Para la provincia de Santa Fe, Milei advirtió que "Rosario fue condenada al fracaso por años de políticas diseñadas para robar riqueza". Auguró que el comercio portuario crecería fuertemente con sus reformas.

Además, pidió el voto para Pellegrini y arremetió contra Caren Tepp, la candidata de Fuerza Patria, tildándola de comunista y "usurpadora de tierras":

“En estas elecciones, se presenta una usurpadora de tierras que no tiene ningún problema en quitarle lo suyo por la fuera para cumplir sus objetivos castro-chavistas”, aseguró.

Finalmente, el presidente llamó a la militancia a no ser “tibios” y a defender el cambio en las urnas este domingo: “Hay que tener conciencia que crecer demanda trabajo. Es como una carrera universitaria, les va a demandar años. Van a tener que estudiar, laburar y bancarse, para poder llegar a un logro". Y cerró: “O caminamos hacia las ideas de la libertad o caminamos al comunismo castro-chavista. No aflojen, porque esta vez el esfuerzo vale la pena”.

