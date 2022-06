Melconián, tras reunirse con CFK: "Llené el álbum"

Días atrás se conoció, a través de un tuit de Jorge Asís, que el economista liberal C arlos Melconián , que podría ser el misnitro de economía en un eventual gobierno de Mauricio Macri , se reunió con Cristina Kirchner, en las oficinas del Senado.

Tras el estupor inicial en oficialismo y oposición, desde la Fundación Mediterránea, think thank de la derecha económica, en la que Melconián trabaja, aclararon que la “cumbre” fue meramente “institucional”, y que Melconián le había llevado su plan de desarrollo “apartidario” para el país.

Ahora, por la palabra del propio Melconián, se conocieron detalles.

“Lo que ella quería escuchar era una opinión. No era nada diferente de lo que he tenido con otros presidentes. El trato fue similar, cordial y pudimos hablar lo que teníamos que hablar”, apuntó, al tiempo que confesó que aún no había tenido chance de conocer a CFK personalmente. “Llené el álbum”, dijo, con su habitual tono campechano.

A la pregunta de “por qué usted”, tratándose de una de las miradas más ortodoxas de la economía nacional, respondió: “Construí coherencia y crédito con los años y es por eso que acudió a mí. Le contesté sobre todos los temas lo que les digo a todos. Y dejé en claro que el gran problema de la Argentina es el déficit. Yo no vengo a vender espejitos de colores”.

Melconián aseguró haberle criticado a CFK “que en la década del 2000 hubo un aumento del gasto público en la Argentina. No estoy inventando nada. Le digo lo mismo a todas las personas con las que me reúno, sin distinciones ni opiniones personales”.

Sobre su relación con el ex presidente Macri, explicó que “soy amigo de Macri. Hay códigos. No digo nada más. Aclaro igual que nunca me ofreció nada”.

Melconián, sin embargo, fue presidente del Banco Nación con el macrismo. Y además fue candidato a Senador Nacional del PRO por Capital Federal en 2007, quedando afuera por una gran elección de Elisa Carrió, por aquellos tiempos antimacrista vehemente.

La carrera “política” de Carlos Melconián, y la amistad con los Macri, comenzó durante la dictadura, cuando junto a Domingo Felipe Cavallo, en 1982, firmó la estatización de la deuda externa de los empresarios privados, maniobra que terminó de consolidar al grupo Macri como un conglomerado poderoso.