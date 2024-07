"Me voy, y me llevo conmigo mis convicciones", el descargo de un ex intendente justicialista tras la unidad del PJ en San Juan

En la publicación realizada durante la mañana de hoy, Baistrocchi señala: “Lo que tenía por decir lo dije en el momento y el lugar que correspondía, hice autocrítica y crítica; pero claro, estos son ejercicios extraños para los dirigentes de un partido que buscan, en una supuesta lista unidad, esconder intereses personales y disimular una profunda crisis de conducción. El Justicialismo necesita recambio, no solamente de nombres, sino también de visión”.

Sin señalar personas en particular, hizo referencia a un dirigente que “no supo transicionar” y a otro que “insistió con la permanencia”.

“Mientras crecía y se desarrollaba la provincia de la mano del justicialismo a nuestro partido le sucedía todo lo contrario. Fruto de personalismos, perdía convicción y fuerza, se fragmentaba y drenaba dirigentes. Pero no solo eso, también fuimos perdiendo banderas, relegando principios y sumando prácticas que yo no comparto y me animo a pensar, que no comparte la mayoría de los justicialistas”, remarcó en otra parte de su escrito.

Insistió en la importancia de un recambio sincero de autoridades, y no un acuerdo entre partes, señalando que la unidad lograda por el PJ local solo retarda a la transición natural. “Liderazgos eternos que nunca cesan ni transicionan. Dedos largos que señalan desde Buenos Aires “qué, quién y cómo”. Cuentas raras que desvirtúan la lógica, “que con ella no alcanza, que sin ella no se puede”. Todo ello, mientras un país mira al Justicialismo esperando la soberanía política, la independencia económica y, sobre todo, la justicia social que otrora supimos conseguir”, puntualizó.

Y terminó su publicación asegurando: “Me voy, y me llevo conmigo mis convicciones”.