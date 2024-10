Máximo Kirchner advierte a Kicillof: "Lo que hace no le va a salir bien"

El diputado y presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, apuntó contra el gobernador provincial, Axel Kicillof, por no respaldar a la ex presidenta Cristina Kirchner como candidata a liderar el Justicialismo.

Además, consideró que la jugada "no le va a salir bien" a Kicillof, a quien cuestiona por no apoyar la candidatura de la ex mandataria nacional en la disputa contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

"Sí, sí, se han juntado varios de la provincia de Buenos Aires. No lo tomo como una traición, no puedo explicar a los demás", señaló el legislador, al ser consultado sobre la lista que encabeza Quintela.

"No se hacen esas cosas, no está bien, no está bien porque tenés que tener motivos políticos para decir ‘yo apoyo esto’, y tienen que ser realidades", consideró Máximo Kirchner, al hablar abiertamente de la interna que exite con Kicillof.

Y advirtió: "Les quiero decir que tampoco les va a salir bien, ya lo intentó Alberto (Fernández) el tema de las formas, empezó a pensar en él mismo, y salió mal".

El líder de La Cámpora rechazó estar a la cabeza de una operación contra el gobernador provincial y expresó que le parece "al revés el esmerilamiento, y es todo el santo día y el periodismo lo sabe".

"Los compañeros que se sumaron a los ministerios de Axel fueron a trabajar... sería bueno que uno diga, ‘me mandaron a hacer una zancadilla’, que no fue así. Yo no me manejo por resentimientos personales ni pienso la política en términos de dónde quedo yo, pero hay muchos que piensan, ‘¿dónde está mi lugar?’", indicó Máximo Kirchner en declaraciones radiales.

"A mí nadie me escuchó hablar de listas, pero uno queda embadurnado porque otros lo hacen y termina todo como una tergiversación grande... Es una pena, porque a mí me llamás por teléfono y podemos debatir horas y horas, nunca le escapé a la discusión", enfatizó el titular del PJ provincial.