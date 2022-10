Mauricio Macri lanza su segundo libro: mirá de qué se trata

El otro día sugirió que "si uno de los dos candidatos (por Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich) no garantizan el cambio, tendré que jugar”.

Sus caminatas por la provincia de Buenos Aires y el resto del país se suceden, es acompañado por dirigentes de todos los espacios de Juntos por el Cambio, y sintetiza la interna PRO entre halcones y palomas.

Ahora confirmó que lanza su segundo libro, al que tituló "Para qué", y que anticipa clave para "ganar el segundo tiempo".

A partir del 18 de octubre llega "Para qué", mi nuevo libro.

Ese "segundo tiempo" es, sin dudas, el segundo mandato. En su anterior libro, "Primer tiempo", realizó una especie de evaluación de su experiencia en la gestión en el Ejecutivo. No quedan dudas.

En la contratapa del libro, también escrita por Macri, el ex presidente sintetiza el contenido y la intención de la obra, inspirada en "mi viaje personal y lo que aprendí de él".

“Este libro trata sobre este misterioso camino hacia la felicidad. Es sobre mi viaje personal y lo que aprendí en él. Es el para qué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas que aún quedan por hacer. Para qué ser el presidente de un club de fútbol, para qué cambiar una ciudad y sobre todo para qué cambiar un país”, escribió.

“Uno nunca sabe en qué momento va a encontrar su verdadera vocación. Pero si hay algo que aprendí es a no aceptar lo dado y estar siempre abierto. Es como el amor, se trata de una vibración que solo se siente en el corazón. No hay que resignarse a vivir sin amor o a no encontrar la vocación. Están allí, esperándonos en algún lugar. Se trata de encontrarlos. Son nuestros para qué”, apuntó.

“Está dedicado a los que me acompañaron en cada una de las etapas y a los que hoy están emprendiendo sus propios caminos donde sea que los lleven. Para todos ustedes, aquí va mi experiencia”, finalizó.