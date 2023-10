Massa ninguneó a Macri: "No debato con ex presidentes"

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, le respondió al ex presidente Mauricio Macri, quien en la noche del domingo lo tildó de mentiroso. "Yo no debato con ex presidentes, los ex presidentes tienen que tener un rol respetado de la sociedad argentina y tenemos que aprender, como hacen países desarrollados, a que ocupen su lugar", dijo el tigrense.