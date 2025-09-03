miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escándalo

Martín Redrado acusó a Luli Salazar de "extorsión"

El conflicto entre el ex titular del BCRA Martín Redrado, y la modelo e influencer Luciana Salazar sumó un nuevo capítulo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El conflicto entre Martín Redrado y Luciana Salazar parece llevar más tiempo del que se conoce ya que ahora salió a la luz una denuncia por extorsión, que el economista inició contra la modelo, hace más de un año, por supuestamente, obligarlo, encaprichada, a firmar el acuerdo de manutención de la menor mientras ellos estén en pareja.

Lee además
luciana salazar tiro municion gruesa contra martin redrado en el dia del padre: cobarde y...
Impactante

Luciana Salazar tiró munición gruesa contra Martín Redrado en el día del padre: "Cobarde y..."
el cierre de campana libertario en buenos aires termino en enfrentamientos, heridos y detenidos
Imágenes

El cierre de campaña libertario en Buenos Aires terminó en enfrentamientos, heridos y detenidos

Así es que en la causa, el ex presidente del BCRA insistió en que sólo aportó económicamente para que su entonces pareja iniciara el tratamiento, pero no se considera padre a fin, o de ninguna índole, de la pequeña.

“Debe quedar claro que, al contrario de lo que falsamente afirmó la testigo en su declaración de aquella causa, tal como lo he venido pregonando, la idea del nacimiento de la hija de la Sra. Salazar fue un proyecto en soledad de ésta última y en ningún caso común”, sostiene el escrito.

“Solo he colaborado desde lo económico mientras fuimos pareja, fruto de la exigencias, caprichos y luego extorsión que he debido padecer”, indica el texto que después acusa a la abogada Ana Rosenfeld por falso testimonio.

“Hubo reuniones presenciales en mi casa, donde yo le facilitaba el living comedor a Luciana y a Martín, quienes de manera cordial tenían charlas al respecto. Martin se comunicaba telefónicamente con alguien, dicho por Luciana, le hacía saber los alcances de lo que iban a suscribir...", indicó Rosenfeld en su momento.

“Asimismo, la allí imputada, Sra. Luciana Salazar, en una de sus presentaciones acompañó una fotografía en la que puede verse a la testigo, Ana junto a mi persona y la imputada, afirmando que fue tomada inmediatamente después de la firma de uno de los tantos convenios”, añadió.

Pero, Redrado negó: “Claramente no se puede ver allí a ningún otro profesional que podría haberme asesorado”, apuntó en constancia de que no estaba en compañía de ningún abogado, acuerdo que consideró haber firmado bajo presión, aunque se reconoce la presencia de un abogado.

Seguí leyendo

Milei cerró la campaña bonaerense libertaria, reconoció un "empate técnico", y afirmó que "el kirchnerismo está dispuesto a todo"

Antes de partir a EEUU, Milei reunió al gabinete y dejó órdenes muy claras

El gobierno oficializó la restitución de normas e institutos, tras la derrota parlamentaria de la desregulación

El Senado sesiona este jueves, y la oposición buscará rechazar el veto a las mejores en subsidios por discapacidad de Javier Milei

Un gobernador presentará un amparo para que se recorten las pensiones por discapacidad

La intendenta de Moreno le pidió a militantes opositores que no se acerquen al acto de Milei

El Gobierno de San Juan busca recuperar terrenos agrícolas en Médano de Oro: lotes "usurpados" con quinchos y piletas

Para la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué dicen en Turismo sobre traer artistas internacionales?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gobierno de san juan busca recuperar terrenos agricolas en medano de oro: lotes usurpados con quinchos y piletas
Trastienda de un escándalo

El Gobierno de San Juan busca recuperar terrenos agrícolas en Médano de Oro: lotes "usurpados" con quinchos y piletas

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita
Rawson

Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Tras la condena al empleado judicial: ¿cesantía o exoneración?, los castigos que afronta
Encubrimiento

Tras la condena al empleado judicial: ¿cesantía o exoneración?, los castigos que afronta

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida
Este martes

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Te Puede Interesar

El colmo: robaron el móvil de una conocida radio sanjuanina y después apareció abandonada
Exclusivo

El colmo: robaron el móvil de una conocida radio sanjuanina y después apareció abandonada

Por Walter Vilca
Sebastián Penco y un regreso triunfal en el fútbol: redebut y un grito eufórico a Desamparados.
Qué regreso

Motoneta, ¡on fire!: 'timbos' negros, camiseta 19 y un regreso goleador ante Desamparados

Milei cerró la campaña bonaerense libertaria, reconoció un empate técnico, y afirmó que el kirchnerismo está dispuesto a todo
Mensaje

Milei cerró la campaña bonaerense libertaria, reconoció un "empate técnico", y afirmó que "el kirchnerismo está dispuesto a todo"

Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita
Rawson

Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones
En La Bebida

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones