Martín Redrado acusó a Luli Salazar de "extorsión"

El conflicto entre Martín Redrado y Luciana Salazar parece llevar más tiempo del que se conoce ya que ahora salió a la luz una denuncia por extorsión, que el economista inició contra la modelo, hace más de un año, por supuestamente, obligarlo, encaprichada, a firmar el acuerdo de manutención de la menor mientras ellos estén en pareja.

Así es que en la causa, el ex presidente del BCRA insistió en que sólo aportó económicamente para que su entonces pareja iniciara el tratamiento, pero no se considera padre a fin, o de ninguna índole, de la pequeña.

“Debe quedar claro que, al contrario de lo que falsamente afirmó la testigo en su declaración de aquella causa, tal como lo he venido pregonando, la idea del nacimiento de la hija de la Sra. Salazar fue un proyecto en soledad de ésta última y en ningún caso común”, sostiene el escrito.

“Solo he colaborado desde lo económico mientras fuimos pareja, fruto de la exigencias, caprichos y luego extorsión que he debido padecer”, indica el texto que después acusa a la abogada Ana Rosenfeld por falso testimonio.

“Hubo reuniones presenciales en mi casa, donde yo le facilitaba el living comedor a Luciana y a Martín, quienes de manera cordial tenían charlas al respecto. Martin se comunicaba telefónicamente con alguien, dicho por Luciana, le hacía saber los alcances de lo que iban a suscribir...", indicó Rosenfeld en su momento.

“Asimismo, la allí imputada, Sra. Luciana Salazar, en una de sus presentaciones acompañó una fotografía en la que puede verse a la testigo, Ana junto a mi persona y la imputada, afirmando que fue tomada inmediatamente después de la firma de uno de los tantos convenios”, añadió.

Pero, Redrado negó: “Claramente no se puede ver allí a ningún otro profesional que podría haberme asesorado”, apuntó en constancia de que no estaba en compañía de ningún abogado, acuerdo que consideró haber firmado bajo presión, aunque se reconoce la presencia de un abogado.