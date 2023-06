Marcelo Orrego, en Tiempo: la promesa de la revolución educativa, preocupación por la transición y una anécdota santaluceña

-Ha sido una campaña larga, distinta, una situación extraordinaria. Por primera vez en 40 años de democracia vamos a ir a votar para la categoría gobernador y vice ya habiendo votado los demás cargos a intendente y concejales. Lo tomo como un alargue y en el caso particular, la he tomado de una manera distinta a esta campaña. En el 2019 fui candidato a gobernador y estaba más ansioso a las horas que quedaban, los días, los minutos y los segundos; en esta ocasión la he tomado distinto, disfrutando mucho más, disfruto de estar con la gente, de ir a los departamentos cualquiera sea, de estar con los referentes y sobre todo con la gente. La estoy transitando de es forma, con tranquilidad y con las ganas que llega la certeza del 2 de julio. Yo sé que voy a ser gobernador de San Juan porque la gente necesita cambio y estoy preparado. Tengo la experiencia, la juventud. He sido dos veces intendente de Santa Lucía, he sido candidato a gobernador, he sido candidato a diputado nacional y soy diputado nacional y vuelvo a tomar ese guante para gobernar San Juan. Tengo la fe y la esperanza que tengo guardado ese lugarcito.

-Su lema es "despierta San Juan". ¿Considera que San Juan está dormido?

-Considero que en San Juan hay muchas cosas que mejorar y eso significa el despertar. Hay que despertar la agricultura, la producción, las energías alternativas. San Juan tiene que seguir avanzando en una minería responsable, sustentable y amigable con el medio ambiente. San Juan tiene que ser un polo tecnológico porque quien domina lo digital y lo tecnológico hoy domina el mundo y creo que hay cuestiones urgentes para avanzar porque en San Juan no funcionan bien: la educación, la salud y la seguridad. Esos temas son urgentes. En educación cuatro de cada diez chicos terminan la secundaria en tiempo y forma, una porción muy pequeña tiene los conocimientos básicos en matemática y lengua, hay muchos chicos que son ni ni, ni estudian ni trabajan. No lo digo yo, lo dice el Observatorio Argentino de Educación, la educación es fundamental, no es el arma probable sino la más poderosa para enfrentar el futuro.

-El 14 de mayo dejó una radiografía. Si bien el oficialismo se impuso en la mayor parte de los departamentos, no pasó lo mismo con los oficialismos municipales. ¿Sienten esta lectura como una señal?

-Hacer una interpretación de lo que fue ese día es raro porque por primera vez nos pasa que no se votó a gobernador. La gente muchas veces municipalizó la elección. Tuvimos la suerte de ganar un bastión importante como Capital, nada más y nada menos, patrimonio económico, cultural y turístico de San Juan, que llevaba 20 años gobernando las mismas personas; Sarmiento también nos tocó ganar. Es un tema para analizar, es difícil el contexto. No votar la cabeza, quien conduce, es raro hacer una conclusión, un análisis.

-Juntos por el Cambio suele aludir al tema impuestos como una carga para el ciudadano. En San Juan ¿se pueden bajar los impuestos?

-Si, se puede y veremos la forma. El tema de Ingresos Brutos hay que ver de qué forma se puede lograr que las pymes y las mini pymes no tienen tanta carga. Es difícil. Tenemos un marco de 168 impuestos en Argentina, es una presión tributaria enorme y terminan aniquilando a las pymes, que generan el 70% del empleo privado en el país.

-Marcelo Orrego gana y asume como gobernador de San Juan. ¿Qué es lo primero que haría para San Juan?

-La revolución educativa. Es lo primero que tomaría. Por supuesto abordaría el tema salud y seguridad. En materia electoral voy a derogar la Ley de Lemas porque es malo para la democracia. Y el día de mañana, voy a hacer un plebiscito o una consulta popular para que el que sea gobernador sea cuatro años, con posibilidad de una sola reelección para que vengan personas nuevas, nuevas ideas.

-Si gana, ¿va a convocar al peronismo?

-Si, claro que sí. Al peronismo, a todos los espacios políticos, no se gobierna como antes. Hoy se gobierna con todas las fuerzas políticas, escuchando, interpretando el sentir de cada uno desde el lugar en el que está. Creo en los consensos, creo que por eso fracasó el gobierno nacional. Alberto Fernández sentaba en la mesa solo a los que pensaban como él y a los demás y las cosas no funcionan así en la vida, hay que escuchar a los que piensan como uno y a los que no sino no hay crecimiento. No está mal escuchar al otro, después obviamente tomaremos una decisión pero el otro aporta, suma. Si hay una persona que creo que es buena, que le va a hacer bien a San Juan y viene del peronismo, voy y la busco yo. Y le diría lo mismo si viene de un partido provincial o de mi coalición. Tengo que ser pragmático, tengo que pensar qué le hace bien a los sanjuaninos y no en ideologías. Cuando fui intendente en Santa Lucía mi secretaria era bloquista, pero tengo una secretaria que es una luz, un avión en el mejor de los sentidos y el jefe de gabinete era justicialista y después otros en el gabinete de Producción y Trabajo. Hicimos las cosas que teníamos que hacer en nuestro departamento y las hicimos relativamente bien porque sino no nos hubieran elegido en reiteradas oportunidades.

-¿Qué sentís cuándo te dicen que no tenés ninguna propuesta?

-Se preocupan, se sienten nerviosos, si quieren ver nuestras ideas, vean nuestra propuesta que la elaboraron más de 500 profesionales. Se pueden bucear en un código QR. Lo tomo como una chicana, es parte de la historia. Vengo a trabajar, no a pelearme con nadie, discuto ideas no discuto de personas. Siempre pasa, me manejo con la verdad, mirando de frente a la gente, a mis adversarios circunstanciales.

-¿Cómo fue la elección del compañero de fórmula?

-Vice significa después de y Fabián es una persona que podría estar en mi lugar y yo acompañarlo. Nos conocemos hace muchos años, desde cuando éramos abogados y litigábamos juntos, después la política nos encontró muy jóvenes en Producción y Trabajo y después fuimos amigos. Con Fabián somos amigos y yo valoro su sensibilidad social, su pragmatismo, su lealtad con sus ideas y con la gente. Cuando fui intendente por primera vez fue el secretario legal del municipio y después le tocó ser intendente que ganó con suma autoridad en las dos elecciones y fue un gran intendente. Fue una elección fácil para mi, práctica, lo conozco y tiene un gran presente, él podría estar en mi lugar.

-Había que agarrar la lapicera para designar precandidatos a legislador nacional. Se habló de doble candidaturas. Cómo fue esa elección, que quedó incómoda, entrampada con la elección provincial

-No era inconstitucional ser candidato a senador o diputado, pero mi motivación es ser gobernador, estoy enfocado, no quiero ser otra cosa hoy, me he preparado para ser gobernador, he trabajado para esto, no tengo en mi cabeza estar en otro lugar, no ando especulando para otros cargos, quiero ponerme en consideración de los sanjuaninos. No fue una decisión complicada no ser candidato, si la elección hubiera sido el 14 de mayo lo hubiera evaluado, pero como se pisaban las elecciones, dije que para gobernador y nada más.

-Los lectores de Tiempo de San Juan quieren saber ¿qué harías con la Red Tulum, con la política habitacional, diques y el Túnel de Agua Negra?

-Hay que revisarla, la Red Tulum no ha funcionado bien, no ha generado beneficios para la gente y la gente te lo hace saber. Pregunto mucho, no soy de los políticos que más sé pero aprendo y paro las orejas y escucho a la gente. Con la Red Tulum hay enormes quejas y reclamos, qué podemos hacer para que los usuarios tengan mejores posibilidades. Hay usuarios que dicen que ahora tardan una hora más y hoy el tiempo es oro.

Con la política de viviendas vamos a armar programas sociales muy importantes, para la clase media que lo necesitan y programas para quienes tengan un terreno y quieran construir. El techo digno lo es todo, cuando voy a los departamentos me encuentro con una señora que dice que vive con los hijos y las familias, viven hacinados en una casa muy pequeña hasta 20 personas.

Los diques seguirán porque tienen que ver con energía. La situación hídrica de San Juan es terrible, en Argentina es muy compleja porque tenemos 8.000.000 de hectáreas con déficit de agua pero en San Juan la demanda es de 1.200 hectómetros cúbicos y solo recibimos la tercera parte, incluso las cotas de los diques están en peligro. Tenemos que cuidar el agua como nunca y para eso hay que fortalecer las 18 juntas de riego y hay que hacer un programa integral de manejo de agua. El agua es un bien que hay que cuidarlo y mucho, ya no va más encontrar a una señora con la manguera regando el pavimento. El 94% del agua que consume San Juan va al agro, 1,5% va a las industrias y una parte a recreación. Hay que cuidar el agua, conciencia para las personas y para las empresas también, que tendrán un sello de agua, que sepan que si gastan menos agua van a tener un beneficio impositivo, hay que impermeabilizar los canales que están rotos, tenemos 5.000 canales primarios o secundarios. Son obras que no se ven pero hay que resolver.

El Túnel de Agua Negra esperemos que se haga, que sea una realidad, va a cambiar San Juan, vamos a ser una ciudad cosmopolita, tener la posibilidad de que haya circulación de bienes y de personas para los sanjuaninos. Estoy convencido que el destino de San Juan va a ser de Juntos por el Cambio y vamos a tener un presidente de este espacio político y ellos están comprometidos con el Túnel de Agua Negra. El 81% de los recursos de San Juan son nacionales y sería muy importante que el gobernador sea del mismo espacio político del presidente.

-Si sos elegido el 2 de julio ¿te preocuparía la transición?

-Es muy larga, espero y estoy convencido que tiene que ser una transición normal, con las cuentas claras, ordenadas, confío que va a ser así. Es muy larga, un tirón de siete meses. En San Juan hay personas razonables.

-¿Tenés gente en mente para un eventual Gabinete?

-Si, por supuesto pero no lo voy a decir porque como falta tanto que puedo cambiar de ideas. En cada una de las áreas tengo en claro las personas que pueden funcionar muy bien.

-¿Haría cambios en la estructura del Gabinete?

-Son 14 áreas las que tiene San Juan entre secretarias y ministerios. Creo en un Estado eficiente y eficaz y eso significa que el Estado no se ensanche. Necesitamos las personas necesarias para que funcione bien, no más.

-¿Cómo se vive este último tramo de la campaña, con la familia, los amigos?

-Sin mi familia no soy nada. Mi esposa, mis hijos, sin ellos no sabría qué hacer. Me entienden, me contienen, entienden las ausencias. Mi hija tiene 17 y mi hijo tiene 13, lo entienden, desde que son chiquitos. Tienen un perfil muy bajo, me ayudan, me abrazan como hijos y a mi esposa que me sabe contener.

-¿Tenés una cábala para el domingo?

-No tengo una cábala, si tengo acciones que tengo en mente. Tengo una anécdota muy graciosa, en el año 2007 se adelantaron las elecciones en Santa Lucía, tenía poco tiempo para hacer la elección. Mi papá es una persona que entiende de política, había adelantado Santa Lucía y Jáchal, iban a venir todos los del partido a ayudarme, pensé que venían todos pero Gioja adelantó para la misma fecha y quedamos todos igualados. Los que venían a ayudarme a mí se quedaron en sus departamentos. Le pregunto a mi papá por dónde empezaría él, me dijo que arrancaría por la iglesia de Santa Lucía para pedirle a Dios que te ayude mucho. Entonces cada vez que empiezo una campaña, arranco por la iglesia de Santa Lucía y después cada campaña la empecé ahí.