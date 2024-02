Marcelo Orrego: "Nosotros al gobierno de Milei lo queremos acompañar"

Orrego aseguró que tiene el compromiso nacional de que Presidencia se rectificará por colocar el nombre de las dos diputadas nacionales orreguistas, Nancy Picón y María Moreno, entre los legisladores que no apoyaron la iniciativa de Milei en el Congreso. " Hemos votado en consideración de todo lo que pensábamos los gobernadores de Juntos por el Cambio", resaltó.

El mandatario local aseguró que "hoy a la mañana hablé con el ministro Franco y también con Lule Menem, porque en algunos medios de comunicación, de manera explícita, sale que nuestros diputados han votado en contra de la ley, cosa que es totalmente revés. Hemos apoyado la mayoría, casi todo, le diría, y me da la oportunidad de poder, de una u otra manera también, hacerlo público, para que no traiga mal". Agregó que "Yo les pedí que rectificaran la información y me dijeron que 'claro, que por supuesto que sí', porque además Lule trabaja en la Cámara de Diputados y él da fe de que todo eso sucedió porque ha sido testigo de todo eso. Pero digo, lo importante es que sepamos el compromiso que hemos tomado en este caso los gobernadores a través de nuestros representantes, que son aquellos que trabajan por nosotros y hemos tomado el mismo compromiso con el Gobierno Nacional".

El gobernador analizó sobre la sesión que "en el día de ayer sucedió algo que nosotros teníamos en la predisposición y creo que se ha aprobado los objetivos y principios generales, la emergencia pública, las facultades delegadas, el régimen de contemplaciones públicas, eso fue aprobado. Después, cuando se empezó a tratar temas en particular, que fueron las facultades sobre el fideicomiso, las facultades sobre energía y seguridad, en general la reforma del Estado, bueno, eso volvió a comisión. Y yo les puedo decir qué es lo que siento yo como un simple gobernador de una provincia. Yo entiendo que el Presidente tiene que llegar a un equilibrio fiscal y créanme que quien les habla, y además también todos los gobernadores porque hemos elaborado un comunicado, todos los gobernadores que somos parte de Juntos por el Cambio, también hacemos lo nuestro para llegar a ese equilibrio fiscal y estamos comprometidos para que al Presidente le vaya bien. Si al Presidente le va bien, por supuesto nos va a ir bien a todos".

Qué le pide Orrego a Milei

Aclaró que "por supuesto, hay temas que hay que ir resolviendo, me parece que es preciso que haya mayor comunicación y lo ideal sería, por supuesto, llegar a poder cumplir con el objetivo final. Creo que los que hacemos política entendemos que al pasado no hay que derrotarlo, hay que superarlo y para que todo eso suceda necesitamos diálogo. Sería importante poder tener un acuerdo fiscal, un pacto fiscal, yo creo que ese es el camino".

Además, el santaluceño dijo que "mi provincia está equilibrada, pero en mi provincia, como todas las provincias de la Argentina, una foto es la económica y otra foto es lo financiero. Lo financiero tiene que ver con los compromisos y para eso, para poder tomar y cumplir con los compromisos cualquier gobernador lo que precisa inexorablemente es certeza, porque en definitiva tenemos por delante paritarias y eso significa poder cumplir con la palabra porque uno cuando se sienta en las paritarias tiene que ver con todos los sectores y en definitiva después cumplir con la palabra empeñada. Entonces, para nosotros es muy importante que todo esto se aclare, de que podamos tener la posibilidad de saber con qué recursos vamos a contar. La mayoría de las provincias tenemos un índice de coparticipación, de los cuales para nosotros es muy necesario. Tenemos que ver de qué forma u otra podemos recomponer o compensar lo que fue Ganancias, que eso todos sabemos que fue una medida populista en algún momento, pero para mí es inoportuna porque eso afecta, impacta la economía de cada una de las provincias a medida que cuenta que termina siendo entre una grilla y media de salario o dos".

También sostuvo que "yo ya lo hice el ajuste. El que le hablo fue el primero de los gobernadores. Primero, recorté, reduje más del 30% los cargos políticos. Evidentemente también ingresaron muchísimas miles de personas en San Juan. Creo que ya al final fueron como 5.000 personas que tuve que tomar decisiones, por ahí poco simpáticas, pero tuvieron que quedar afuera porque no estaban nombrados en tiempo y forma. Eliminé todo tipo de privilegio y así les podría dar su número. Entonces yo al ajuste, de una u otra forma, en San Juan ya lo hice porque estaba convencido de que cuál era el problema que teníamos en San Juan".