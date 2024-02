Las razones por las que las dos diputadas de Orrego votaron a favor de la Ley Ómnibus

Picón se lamentó del final que tuvo el proyecto, y analizó que lo trabajado "ya no tiene validez y cuando el proyecto volvió a comisión es difícil que vuelva para ser tratado. Eso lamentablemente es así".

Además, la sanjuanina expresó sobre el panorama incierto sobre lo que se viene que "todos nos preguntamos lo mismo, la verdad es que ¿y ahora qué? Porque hemos venido trabajando, hemos pasado muchas horas trabajando como corresponde, dando en las distintas comisiones el debate que se merecía, escuchando a las asociaciones, logrando después de eso que el oficialismo saque un montón de artículos. Por lo tanto, desde ese lugar creo que desde el oficialismo hubo consenso, entendió, y finalmente pasan estas cosas donde se estabiliza todo, y bueno, creo que hasta hay una desinteligencia en desoír justamente lo que la sociedad planteó en las elecciones", remarcó.

La diputada nacional también destacó que "los gobernadores habían conseguido, a través del diálogo, del consenso, cosas o que se tocaran puntos que beneficiaban y que se dejaran para un tratamiento posterior, no porque no fueran importantes, sino porque merecían otro tratamiento, puntos que podían llegar a hacerse más sensibles para las provincias, teniendo en cuenta el momento en el que estamos".

Sobre que fue lo que motivó que el proyecto vuelva a comisión, analizó que "yo creo que fue un poco algunos sectores que habían ya dado su palabra de acompañar, que en algún momento sintieron que no iban a hacerlo, y se acoplaron ahí a los votos del kirchnerismo, que por cierto terminó la sesión de la manera más bochornosa, criticando y aplaudiendo, como si hay algo para aplaudir o festejar en este país, y yo los miraba justo esta mañana muy temprano, miraba un noticiero y decía, 'si lo ven las personas víctimas de trata, o familiares víctimas de trata, que negaron su voto para esto, que negaron su voto para trabajar sobre la corrupción, que negaron su voto para trabajar sobre la seguridad, los papás de Umma y todas las Ummas que hay en el país, qué pensarán ¿no?".

¿Hubo "traición", como plantea Milei? "Bueno, puede haber en algún lado, deben haber faltado en algún lado sin duda su palabra, porque si no, hoy no estaríamos en el momento en el que estamos. Y tendrían todos los votos. Pero eso es muy subjetivo, la verdad es que yo no sé qué diputados dijeron sí y después no. Yo puedo hablarles de lo que uno vivió allá adentro, de lo que nosotros hemos venido trabajando, y bueno, y de contarles que nosotros en San Juan dijimos vamos a acompañar bloque Producción y Trabajo, viendo que era lo que había que hacer y cumplimos con eso", destacó Picón.