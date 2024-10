"Manos a la obra": El plan que presentó Patricia Bullrich para que los presos arreglen las cárceles

Cruce Bullrich, acusada por Carrió de "comprar dirigentes", contestó: "No los compro, los...

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PatoBullrich/status/1847001422640099593?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1847001422640099593%7Ctwgr%5Eae21ba0796e0a98b4a7d9394ec1d6f1d4772e488%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-6057154433119457001.ampproject.net%2F2410031633000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false SE TERMINÓ LA VAGANCIA EN LAS CÁRCELES. AHORA TODOS LOS PRESOS TRABAJARÁN ARREGLÁNDOLAS



El plan "Manos a la Obra" arranca ya. Y el que se niega, sanción directa. pic.twitter.com/6AHa6fttDM — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 17, 2024

”Nosotros conocemos bien nuestra Constitución. Las cárceles tienen que ser sanas y limpias, no para castigos sino para la reinserción. Y el Código Penal de la Nación dice que las personas privadas de su libertad deben hacerse cargo de mantener las instalaciones penitenciarias y de pagar con su trabajo aquello por lo que hoy están detenidas. Con este programa no estamos haciendo ni más ni menos que cumplir con nuestro Código Penal”, afirmó la ministra.

Y sostuvo: “Si un juez nos dice que le tenemos que pagar por no trabajar, vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque eso es una injusticia para la sociedad. Nosotros queremos reinserción, pero no en base a la comodidad de aquella persona que afuera prefería robar en vez de trabajar y que aquí quiere llevarse un sueldo sin trabajar. Eso no va, se terminó”.

Para la funcionaria, el programa Manos a la Obra es “ocio cero” y opinó: “El ocio además no es un tratamiento penitenciario. Es entrar en la cultura tumbera y no lo vamos a permitir; esa es la cultura de la destrucción social. A partir de ahora, todos los presos van a trabajar”, afirmó.