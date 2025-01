Los vecinos de Calingasta resucitarán el Festival del Ajo luego de la suspensión del municipio

Según comentó Morel, la peña se realizará en las instalaciones del club y será 100% financiada por sus patrocinadores, lo que significa que no le pidieron al municipio ningún tipo de colaboración económica. La fecha tentativa para su realización es el próximo 8 de marzo.

En un principio, la grilla de artistas será local, aunque están evaluando trabajar con un productor que lleve artistas de la capital sanjuanina. Por su parte, alquilarán food trucks para que emprendedores puedan vender sus productos, aunque ellos mismos deben hacerse cargo de gestionar los permisos municipales para el expendio de alimentos y bebidas.

Por el momento, desde la organización están esperando que les den el OK a algunos permisos municipales necesarios para realizar la festividad. Una vez que esto se dé, comenzarán con la promoción de la fiesta.

La novela de Calingasta

El municipio de Calingasta anunció que el próximo 24 de enero se celebrará el 159º aniversario del departamento en el Anfiteatro "La Ermita", en Tamberías, donde históricamente se realizaba la Fiesta del Ajo, que fue cancelada este año. Además, el Ejecutivo, encabezado por Sebastián Carbajal, confirmó su colaboración económica para la realización del Carnaval de Calingasta, programado para finales de febrero.

El municipio, a través del secretario de Gobierno Andrés Escuela, solo aportará fondos, mientras que la organización estará a cargo de asociaciones y emprendedores locales. Los concejales del departamento, quienes habían solicitado la realización del carnaval, apoyaron esta decisión.

Por otro lado, la Fiesta de los Enamorados parece no llevarse a cabo este año, ya que no hay confirmación oficial. Esta situación se dio en un contexto de discusión presupuestaria, donde el municipio había criticado a los concejales por no aprobar el Presupuesto 2025, lo que puso en riesgo diversas festividades. El secretario de Turismo, Mauro Olivera, también destacó que la prioridad del municipio este año será mejorar la infraestructura y los espacios públicos antes de organizar grandes eventos.