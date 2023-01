Los nombres que Uñac tiene en mente para la vicegobernación, entre funcionarios e intendentes

La postulación de su acompañante es una decisión exclusiva de Uñac. Respeta una tradición política. Eso no significa que desde las distintas partes del Gobierno, el partido y el Frente de Todos no le acerquen propuestas o sugerencias. O, incluso, haya dirigentes que se anoten por motu propio, como el comunero de Chimbas, Fabián Gramajo, que cumplirá sus dos mandatos consecutivos y dejará la intendencia. "Es una posibilidad dentro de lo que va a ser el diálogo, el consenso y la charla que nos tenemos que dar teniendo en cuenta que ya tenemos fecha de elección. Dentro de este marco van a venir definiciones, pero claramente es una posibilidad", dijo en una entrevista a Diario de Cuyo. No cayó bien en Casa de Gobierno. El 27 de diciembre, cuando salió la nota periodística, Uñac no había siquiera definido su propia candidatura.

Sin embargo, fuentes del armado del Frente de Todos no descartan a Gramajo. Es más, agregaron a la lista a otros jefes comunales y ex jefes comunales: el intendente de San Martín, Cristian Andino; el diputado nacional y ex intendente de 9 de Julio, Walberto Allende; y el ministro de Gobierno y ex intendente de Sarmiento, Alberto Hensel. "Hay que buscar nombres que le sumen volumen político a la candidatura de Uñac", explicaron. Los cuatro son hombres de territorio. Es decir, su principal activo es que "mueven votos por sí mismos". En el entorno del Gobernador los ven con buenos ojos en medio de una campaña que, anticiparon, será "voto a voto" con la oposición que lidera Juntos por el Cambio.

Por estas horas, Uñac también tiene en mente a funcionarios del Gabinete provincial. Son dos mujeres: la ministra de Hacienda, Marisa López -que ocupa el primer lugar entre sus preferencias- y la secretaria de Estado de Ciencia y Técnica, María Verónica Benavente, que sonó fuerte en un momento, pero luego pasó la cresta de la ola. Cada una tiene sus pros. El primero, de género. Al mandatario le agrada la idea de una compañera que garantice la paridad completa. Luego, de eficiencia. Ambas demostraron capacidad en la gestión. Sin duda, López está más fogueada en las negociaciones y resoluciones de conflicto, señalaron las fuentes, que reivindicaron cómo llevó las conversaciones con los docentes autoconvocados en mayo/junio en 2022. Por el otro lado, Benavente tiene una extracción kirchnerista que -tal vez- agregaría votos del progresismo.

No obstante, hay un indicio claro de la predilección de Uñac por el cuatro técnico ordenado. El ejemplo es el actual vicegobernador Roberto Gattoni. El contador -vicepresidente segundo del Partido Justicialista de San Juan- fue ministro de Hacienda. El Gobernador valoró su performance al frente de la cartera y lo ungió como compañero de fórmula. Después, el presidente nato de la Cámara de Diputados provincial inició su propio camino de acuerdos y consensos con los legisladores de diferentes bloques. Tuvo en sus manos el cambio del Código Electoral -que ahora es una ley de lemas- con el giojismo y toda la oposición en contra. También asesoró a funcionarios. El caso más claro fue la relación con el secretario de Estado de Ambiente, Francisco Guevara, ni bien asumió.

Finalmente, otro nombre que cobró fuerza es el del subsecretario de Unidad de Gobernación y presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda. Es -literalmente- el secretario de Uñac. Ergo, el hombre de mayor confianza. Llevan años juntos en el manejo de la cosa pública, desde la intendencia de Pocito hasta ahora. Los correligionarios piden que sea el segundo en la boleta oficialista. Públicamente, lo expresaron el diputado provincial Edgardo Sancassani y la legisladora nacional Graciela Caselles. Es un pedido partidario, no individual. Off the record, se sabe que Rueda "tiene todas las ganas". Pero que no lo va a decir porque sabe que "es un pedido que puede generar fricciones".