Los llamados que no fueron tras la reunión Cristina-Munisaga

Una cadena de casualidades llevó al intendente Carlos Munisaga a reunirse con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria el martes 23 de abril. El encuentro fue propiciado por la concejal giojista Romina Susana Ríos, quien fue a Buenos Aires acompañada por otros dirigentes del departamento. Munisaga estaba en Buenos Aires gestionando fondos para terminar las cloacas en el departamento. Allí recibió la llamada de Ríos. Cristina los iba a recibir y así fue. Una reunión de media hora, con el modelo Rawson como excusa para dar un mensaje al peronismo nacional. Y los llamados que no fueron.

Munisaga no generó el puente para ver a Cristina pero decidió asistir al encuentro que armó Ríos. “Se trata de una ex presidenta y de una dirigente importantísima”, dijo el Intendente de Rawson. Nada azaroso fue el recorte que compartió CFK en su cuenta de Tik Tok. A partir de una observación de la concejal sobre la unidad lograda entre giojistas y uñaquistas en Rawson, la ex Presidenta calificó esa alianza como la “mejor noticia” e instó la exportación de esa unidad al país.