Los libertarios sanjuaninos dicen que cambiarán la estrategia de comunicación

"Es cierto que no hemos sido claros, no lo hemos sabido transmitir. Yo doy un ejemplo. Nosotros hablamos de este voucher en la universidad y salieron todos los sectores de la universidad a discutir educación pública, no privada. Y yo decía, ¿de qué están hablando? Digo, cuando se quiere distorsionar haciendo política, se logra", analizó este lunes el referente de La Libertad Avanza y diputado nacional electo por San Juan, José Peluc, tras salir Javier Milei segundo en las elecciones generales de este domingo para presidente de la Nación.

El sanjuanino, en diálogo con Radio Sarmiento este lunes, expresó que "nosotros tendremos que comunicar en esta etapa cómo va a ser la educación, la salud... No se trata de que la persona va a tener que ir a pagar al hospital público para que lo atiendan. Se trata de ver la condición de ese empleado, ver si tiene obra social y cobrarle a la obra social lo que se le haya atendido al paciente", ejemplificó.

Y analizó el dirigente, sobre por qué en todo el país no creció Milei en votos como sí creció Massa, en comparación con las PASO que "por ahí las campañas del miedo hacen a algún sector de la sociedad entender que tiene que apoyar a otros. De lo que te puede costar un colectivo sin subsidio, esas campañas de miedo, que lo único que han hecho es tener estos resultados. Pero si tenemos miedo por la coparticipación o porque vamos a manejar la economía de la educación de otra manera pero más eficiente, no estamos creciendo, no estamos evolucionando como se hace. Usted no puede vivir toda la vida del sueldo de su papá".

Peluc anticipó que se preparan para viajar a Buenos Aires para coordinar la nueva estrategia de campaña. "Seguramente entre hoy y mañana nos van a decir cuándo viajaremos y vamos a hablar de estos temas, porque sabemos que son los que no han llegado bien comunicados".

Para el diputado nacional electo, parte de los resultados electorales de este domingo se debe a que "a nivel nacional, ha habido una campaña de desprestigio hacia Javier Milei muy grande".

El dirigente afirmó que esta "campaña de desprestigio", por parte de los dos frentes, y algo tenía que afectar también en el resultado, obviamente. Siempre afecta esas campañas de desprestigio. Pero, bueno, no vamos a dejar de dar lucha a esa tarea".

También dijo a primera hora de este lunes que "nosotros en San Juan nos vamos a reunir en un par de horas más para empezar esa campaña, para ver si podemos sumarle más votos a Javier Milei como candidato a la Presidencia".