¿Los gremios empezarán las clases el 4 de marzo en San Juan?

En rueda de prensa, la gremialista, sobre si está garantizado el inicio de clases previsto para el lunes 4 de marzo, respondió que "no, todavía no sabemos eso, todavía no está asegurado. Nosotros estamos ahora en negociación, veremos qué es lo que sucede, y como les digo, se va a preguntar a los docentes si están de acuerdo, si van a comenzar. O sea, todo esto depende de la docencia y bueno, por supuesto de ahora, de las negociaciones que tenemos ahora".