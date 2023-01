Los duros términos de Maslatón contra Milei y su futuro en La Libertad Avanza

A partir de ese momento, las relaciones fueron irreconciliables. Es sabido que Milei es un incondicional de su hermana Karina, a quien apoda "El Jefe", lo mismo que a Kikuchi. Entonces, era previsible que le diera la espalda hasta quien hasta ese momento fue su "operador político" más conocido y hasta querido por las redes sociales.

Los meses pasaron y Maslatón decidió darle un ultimátum a su ex socio: o dejaba de prestar oídos a su hermana y al agente de prensa, o él competiría en una PASO contra Milei en las elecciones presidenciales. Precisamente por eso, este sábado a la madrugada, el fundamentalista twitero lanzó un duro comunicado contra sus ex compañeros en su cuenta, que tiene 250.000 seguidores.

"Karina Milei y Javier Milei anunciaron que en La Libertad Avanza (LLA) no se admiten elecciones PASO para dirimir las candidaturas de este año. Dispusieron adicionalmente que yo debia retirarme del Movimiento y competir por afuera con lista propia. Confirmaron de este modo que LLA es de su propiedad y que no se practica democracia interna sino dictadura institucionalizada por ellos en contradicción total con los principios del liberalismo", escribió Maslatón.

No obstante, y pese a hablar de "purga" y proceso "stalinista", el excéntrico Maslatón no dejará La Libertad Avanza. "Vencido el plazo concedido a la troika stalinista de LLA (Milei, Karina y Kikuchi) para la habilitación de las PASO en el Movimiento, es decir, a las 2400 horas del 20/1/2023, ratifico que no armo proyecto político aparte, que no migro ni al eje socialista de Juntos por el Cambio ni al Frente de Todos, y que pese a la imposibilidad de competir, por lealtad a las ideas liberales originales de LLA y a la militancia que aun subsiste, me mantengo dentro de LLA enfrentado a la troika corrupta y políticamente suicida, que pelearé por la democracia intema, que ayudaré en campaña a los mejores candidatos de LLA y que por disciplina partidaria mi voto irá este año para LLA a no ser que Milei y Karina a ultimo memento bajen listas para venderse a Juntos por el Cambio, lo que constituirá, para mi, un límite politico y moral infranqueable", sentenció.