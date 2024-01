Los diputados nacionales por San Juan definen sus posturas sobre la Ley Ómnibus

Algunos de los legisladores viajaron entre el lunes y este martes a Buenos Aires, para estar presente en el recinto y participar en la sesión en caso de haber quórum. Otros mantienen reuniones que se extenderán hasta entrada la noche, tanto con el bloque, como con compañeros del espacio y autoridades provinciales. Además está la labor parlamentaria y en el medio, un manto de incertidumbre sobre el documento final que se ha estado cambiando durante las últimas jornadas.

En dialogo con Tiempo de San Juan, los legisladores Jorge Chica y Fabiola Aubone consideraron que dar hoy una opinión en torno a si acompañarán o no la normativa sería imprudente, debido a la incertidumbre que, por estas horas, a menos de un día del tratamiento, se maneja en torno al documento final.

“La verdad es que es terrible lo que pasa. El martes pasado firmamos dictamen, se firmaron cinco, y lo cierto es que lo trascendidos periodístico y lo que nos llega a nivel oficial y extra oficial tiene que ver con que el dictamen que tuvo la firma para ser dictamen de mayoría sigue siendo modificado”, remarcó Aubone. Por su parte Chica complementó: “Se ha firmado un dictamen que sigue tenido modificaciones. Se sesiona mañana, y no hay seguridad al respecto, no hay certezas. Tenemos distintos borradores, no hay nada concreto”.

Por el hecho de compartir bloque, se presume que en la misma línea se encuentra el diputado nacional Walberto Allende, pero por el momento al menos con este medio no se ha expresado al respecto.

Del otro lado se encuentran aquellos legisladores que podrían apoyar total o parcialmente la Ley Ómnibus. Desde el espacio de la legisladora María de los Ángeles Moreno aseguraron que la bajada de línea de Orrego es “aprobar en general la ley y luego vamos a ir viendo particularmente cada uno de los artículos”.

De acuerdo a lo que confirmaron, esta noche el gobernador Marcelo Orrego y su equipo mantendrá un encuentro vía videoconferencia con Moreno y la legisladora Nancy Picón, para delimitar pormenores en torno a los capítulos que mayor polémica han generado, pero en principio a nivel general se daría el visto bueno.

Si respeta la decisión a nivel nacional, se entiende que el diputado José Peluc dará el visto bueno de la normativa sin objeciones, debido a que forma parte del espacio libertario. Solo se trata de una presunción.

La falta de certezas también se traslada a los pasillos del Congreso. A menos de 24 horas del tratamiento, el diputado Nicolás Massot, del bloque Hacemos Coalición Federal (que responde a Miguel Ángel Pichetto) puso en duda la sesión.

Consultado en Radio Con Vos sobre si se tratará la iniciativa que el mandatario giró al Congreso, Massot indicó: “Bueno, no lo sé. El Gobierno tiene que cambiar su postura”. Dijo, en tanto, que no hay “ningún problema” si desde La Libertad Avanza (LLA) quieren “basurear” diputados y senadores, pero indicó que lo trascendental es conseguir consensos para que estos cambios a nivel nacional no desfinancien a las provincias y se avance hacia el déficit cero en todos los estratos de la administración pública. “Si no, tendrían que haberse presentado en otro organismo, esto es una república. No se gobierna por decreto”, indicó.

Sin duda son horas claves para los libertarios, quienes esperan con ansias conocer cuál será el futuro de la Ley Ómnibus, un proyecto que comenzó con más de 600 artículos y que, pese a las afirmaciones de ministros y funcionarios de Javier Milei de no tocarlo, ha sufrido modificaciones que parecen no tener fin.