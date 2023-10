Los dichos machistas de un viñatero sanjuanino, el revuelo que se armó y el descargo

Esta mañana el conocido enólogo Martín Azcona también se metió a la polémica por los dichos misóginos y dijo “me parece que le faltan muchas cosechas encima, porque hay mamás que dejan a sus hijos para ir a cosechar” al referirse a Garcés. Agregó que “si esa persona representa a los que nos dedicamos al viñedo, nos está mal representando” y sostuvo que hay una crisis de representatividad. Azcona dijo que las mujeres en la vitivinicultura son el eje. “Quiero dejar en claro que no hay coincidencia de ninguna forma, mucho menos en estos tratos arcaicos, fuera de lugar, para quien le toque dirigir eventualmente un tema importante como es el agua”- Agregó que está tan capacitada una mujer como un hombre, y que “no es verdad que con hombres se pueda discutir de forma más aireada, lo cortés no quita lo valiente, y uno cuando hay conflicto de interés puede plantear sus puntos sin necesidad de comportarse como un orangután. Esa no es la forma y ese no es el espíritu de la vitivinicultura”.

Las declaraciones de Garcés fueron publicadas por Diario de Cuyo en el marco de una nota respecto al manejo de agua en la sequía: "Creo que va a ser un año igual o mejor que el año pasado. Por eso, no queremos que se corte y, menos, hasta que asuman las nuevas autoridades. No sabemos quiénes serán, pero tuvimos una reunión y planteamos cosas (...) espero que sea un director (hombre)... porque después empiezan a acusar de violencia de género y no sé cuántas cosas y toda la vida hemos discutido con los directores ".

Las expresiones de repudio y respaldo oficial a Guadalupe López no tardaron en llegar. El ministro de Obras, Julio Ortiz Andino, de quien depende el departamento de Hidráulica, emitió un comunicado donde indica que el desafío de construir una provincia y un país es “con la igualdad de derechos como base”. Dijo que pondera a las mujeres que conforman su gabinete y que López “es una profesional con carrera y formación en temas hídricos, que ha desarrollado una gran labor, debiendo gestionar el agua ante la peor crisis hídrica de la historia, poniendo en marcha un plan de modernización y fortalecimiento del Departamento Hidráulica”. Agregó que “en este tiempo, no caben en nuestra sociedad, expresiones que descalifiquen a ninguna persona por su género.

En sintonía, la ministra de Hacienda, Marisa López, también expresó su repudio, al publicar en redes un comunicado que fue replicado también por otras agrupaciones. “En una sociedad que avanza en materia de derechos, donde las mujeres hemos demostrado que tenemos la capacidad e idoneidad para desenvolvernos, discutir y tomar decisiones, venimos las mujeres sanjuaninas que nos desempeñamos en diferentes sectores de nuestra sociedad a repudiar estos dichos”, dice el texto. Agregó que se solidariza con quien fue “víctima de dichos discriminatorios” y que reafirma que la igualdad de género es el centro de los derechos humanos. “Sr Garcés, esperamos su retractación y pedido público de disculpas”, cierra la nota.

El descargo

Al respecto, se conoció el descargo del viñatero que no lo hizo público, sino en un grupo de WhatsApp de productores, donde niega los dichos que se le adjudican. “No es ni la opinión de la Federación de Viñateros ni es la opinión de Eduardo Garcés. Yo jamás he dicho eso. Eso ha sido un comentario extra por ahí donde alguien ha tomado las cosas y las ha sacado de contexto”, dice en el audio.

“A mí me hicieron una pregunta sobre el agua y he contestado sobre el agua y en la nota del agua sale muy poco. Sale esta estupidez. No se me ocurriría nunca decir semejante estupidez. Cuando las cosas se sacan de contexto pasa esto”, sostuvo. Agregó que la relación con la directora “es bastante buena”, y que las únicas diferencias que tiene con ella es por los números en los días de corta (de riego). “Ponen estas barbaridades que hacen un revuelo, ya me ha hablado medio San Juan diciéndome que si soy machista. Nada más lejos de la realidad. Eso quería aclararles”, concluyó el viñatero.