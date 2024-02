Los detalles del asado de los sindicatos descontentos con la conducción de la CGT San Juan

El asado sucedió en la sede del Sindicato de la Televisión (Satsaid) que dirige el justicialista Mario Quinteros. El gremialista admitió que "estuvimos en veredas opuestas" con Cabello durante la seguidilla de elecciones del 2023. El primero colaboró con la campaña de José Luis Gioja y Fabián Gramajo. Mientras que el segundo estuvo aliado al ahora senador Sergio Uñac. "Pero eso no tuvo nada que ver con la CGT", aclaró. Quinteros explicó que el encuentro "obedeció a la decisión de juntarnos" por expresiones que tuvo el actual secretario General de la central obrera respecto a dejar el cargo en los próximos meses.

De hecho, según la información a la que accedió Tiempo, Cabello comentó en una reunión interna de la CGT que analizaba no continuar al frente. Entonces, los sindicatos descontentos tomaron la posta. Organizó Quinteros. Participaron los representantes de los Bancarios (Waldo Gutiérrez), Gráficos (Julio Aranda), Plásticos (Rolando Manzanelli), también del gremio de la Carne, de los Textiles (Roberto Vega) y hasta de la Unión Personal Civil de la Nación (el Adjunto, Gabriel Pacheco), que desde hace años dejó la conducción de la confederación. Es conocido que José "Pepe" Villa pegó el portazo en su momento y que ahora bendijo la reunión de disidentes: "Hay disconformidad. No podemos depender del que ocupa el Poder Ejecutivo".

De acuerdo a lo que pudo reconstruir este diario, la charla en el asado transcurrió en dos líneas: el protagonismo excluyente de Cabello y las relaciones con el Gobierno orreguista. Uno de los sindicalistas con mayor peso comentó en estricto off que actualmente "no tenemos ningún tipo de participación" en la CGT sanjuanina y que "Eduardo estaba en conocimiento de la reunión, lo invitamos. No se está haciendo nada a espaladas de nadie". También descreyó de la eventual renuncia de Cabello: "Las reuniones se presentan, no se anuncian".

Quintero coincidió en lo expuesto. Afirmó que invitó personalmente al segundo al mando de la CGT, el titular del Sindicato Unión de Obreros de Estaciones de Servicio (Suoes), Víctor Menéndez, que no pudo participar por actividades gremiales en Mendoza. "Esto no es un conspiración", resaltó. Además, aseguró que todo depende de la supuesta intención de renuncia de Cabello. Al actual timonel obrero -diputado provincial por el uñaquismo- todavía le quedan dos años de mandato. Fue reelecto en marzo del 2022.

En ese entonces, tuvo el apoyo de 63 gremios que completaron los 85 puestos en la lista de unidad. Cabello resaltó que fue una demostración de fuerza de cara a los comicios provinciales de 2023. "La idea es seguir trabajando y seguir apoyando a nivel provincial a nuestro líder del Partido Justicialista, Sergio Uñac", dijo en las puertas de un año totalmente adverso para el peronismo, tanto en San Juan como en la Nación. El candidato de Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego, ganó la Gobernación por amplia mayoría ante un justicialismo dividido entre giojistas y uñaquistas.

El mandamás de la CGT tuvo un acercamiento institucional con el Gobernador. Hizo una reunión días antes de la asunción e invitó a buena parte de los sindicatos. Hubo un comunicado del orregismo. Esperaron "una colaboración fructífera entre el nuevo gobierno y los sindicatos, demostrando un compromiso compartido de abordar las preocupaciones laborales en la provincia de San Juan". Después Cabello deslizó una idea que no gustó: un asado con Orrego en la sede de la CGT.

Para Quintero, habrá apoyo al gobierno actual que recién comienza. Pero "si ya hubo una reunión como esa, no debería haber más reuniones por ahora, sino formulaciones de pedidos específicos de cada sindicato e incluso preguntarle cuál va a ser el rumbo laboral de San Juan. No es ir a sacarse una foto". "Ya habrá tiempo para eso, hay que dejar que el gobierno camine primero", afirmó.

Con todo, la gota que rebalsó el vaso y que motivó rápidamente al asado de los disidentes fue la "escasa" organización del paro y movilización del 24 de enero contra la Ley Ómnibus del presidente Javier Milei. Un referente sindical que estuvo en el encuentro en el Sindicato de la Televisión contó que "nos avisaron un día antes cómo iba a ser el acto" y que "nosotros participamos porque era una convocatoria de la CGT nacional". Asimismo, los presentes mostraron su disgusto con Cabello porque "decidió ser el único orador". "No estuvimos en el escenario y eso lo marcó la conducción actual", dijeron. También relativizaron el éxito del paro: "No sabemos si hubo la cantidad de gente que se esperaba".