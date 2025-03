Política

Los claroscuros del supuesto quiebre del bloque uñaquista en la Legislatura

Circuló una versión sobre la presunta ruptura. No tuvo correlato con la realidad inmediata. En off, hubo dirigentes que admitieron tensiones. La bancada mayoritaria no logra construir una mayoría y el liderazgo de Juan Carlos Quiroga Moyano es cuestionado.