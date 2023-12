Los 5 ejes del plan que busca implementar el nuevo secretario de Seguridad de San Juan

Se acabó el misterio La UCR local decidió no perder espacio en el Congreso y ganar uno en San Juan

Sánchez, enumeró este jueves los siguientes ejes que serán clave en su gestión en diálogo con AM 1020. A continuación, los 5 principales:

1- Mapa del delito: el funcionario designado aseguró que se tuvo en cuenta los reportes de comisarías, cuerpos de vigilancia, subcomisarías y de la gente para determinar las áreas críticas que son las que mayor demanda tienen de seguridad y armar un mapa del delito. Eso es lo que tendrá en cuenta a la hora de la planificación. “Hoy en día todo se trabaja en función de los sistemas informáticos. Así que estamos analizando los puntos de mayor incidencia de delitos, y ahí justamente se va a centrar la mayor cantidad de patrullajes”, indicó.

2- Policías en las calles: “Para mí es esencial el trabajo de campo de la institución. Así es que, trataremos de reducir el personal que está afectado a las tareas administrativas, que es necesario, pero más importantes son las tareas netamente policiales, sobre todo cuando ha costado tanto formar al personal”, indicó Sánchez.

3- El Cisem: en cuanto al sistema de seguimiento a través de cámaras implementado por la actual gestión de Gobierno, Sánchez afirmó que, “seguiremos trabajando en la tecnificación de todas las áreas. Hoy la institución tiene el CISEM y el sistema para controlar el movimiento de los móviles y demás. A todo eso vamos a seguir dotándolo de la mejor tecnología, justamente para poder controlar las calles en tiempo real y llegar a tiempo cuando sea necesario. La idea es trabajar siempre la prevención, evitar que se produzca el hecho”.

4- Los cortes de calles: ante la consulta sobre cómo trabajará su área en torno a las manifestaciones realizadas por movimientos sociales, el futuro secretario indicó que, “yo creo que es esencial el trabajo que hace Policía de acercamiento, de diálogo con todas las organizaciones sociales. El diálogo va a ser el centro de toda la actividad de la Secretaría, siempre con vistas a que no se altere el orden público, claro. Así que no estamos pensando en tomar ningún tipo de manera el uso de la fuerza. La fuerza siempre será la última acción que se tomará y se desea no hacerlo jamás”.

5- La seguridad como una prioridad: “Nosotros vamos a tener en cuenta siempre que la seguridad es uno de los hechos centrales y un tema clave que hoy la sociedad está demandando. Ya manifestó el gobernador Marcelo Orrego que salud, educación y seguridad serán los ejes centrales de su gestión y la manifestación popular ha sido de gran respaldo a las fuerzas de seguridad, lo que implica que la sociedad está respaldándonos. No escucharlos implica no estar a la altura de los tiempos. Así que, nos basaremos en eso”, indicó Sánchez.