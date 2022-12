Lo que no consiguió Alberto: Uñac habló de su foto con la Copa

Para algunos medios nacionales no pasó desapercibido que Sergio Uñac se pudo sacar una foto junto a la Copa FIFA y el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, la misma postal que no consiguió Alberto Fernández, luego de que la Selección Argentina campeonó en el Mundial Qatar 2022. El gobernador no le quitó el cuerpo a la consulta sobre el tema este martes e hizo un extenso análisis, en rueda de prensa.