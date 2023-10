Llegó Melisa Trad, la sanjuanina repatriada: "Estoy contenta de llegar a votar, lo que en estos momentos me parece imprescindible"

Con el celular colapsado de tantos pedidos de medios nacionales para que dé su mirada sobre el enfrentamiento armado que tiene en vilo al mundo, Melisa está en Buenos Aires desde el domingo y está a punto de volver a su San Juan natal para ver a su familia y amigos. La joven es hija del presidente del EPRE, Oscar Trad. " Estoy muy contenta de ver a mi familia, de ver a mis amigos, no los veo desde febrero, que es la última vez que estuve en San Juan y en los últimos años, después de la pandemia sobre todo, he estado bastante tiempo afuera de San Juan porque trabajo como corresponsal", contó ella recién llegada al país, en diálogo con Tiempo de San Juan.

Sobre sus planes en la provincia, adelantó que "mi área es la política internacional y me gusta más allá del formato de panel, a mi me gusta mucho la idea de lo que significa ser corresponsal y poder estar en contacto con las comunidades de las que hablamos, así que espero poder seguir haciendo lo mismo".

image.png

Un hecho ineludible para la sanjuanina, que viene de estar cerca de un conflicto político presente por décadas y que llevó a una escalada de violencia inusitada en los últimos días, son las elecciones nacionales que serán el próximo fin de semana. "Por ahora me volveré a San Juan, un poco dentro de toda la desgracia y las cosas horribles, por lo menos estoy contenta de que voy a poder llegar a votar, lo que en estos momentos me parece imprescindible. A mí como Argentina, en un momento en que vemos a tantas personas y a tantos candidatos hablar en contra del Estado o querer representar a un Estado al que parece que odian, a mí como Argentina me hace sentir muy orgullosa sentir a un Estado presente", destacó.

Y profundizó: "eso fue lo que pasó con este vuelo y no solo con el vuelo, sino con toda la logística de poder sacarnos de esa zona, en particular además tengo que rescatar la labor tanto de la oficina de representación argentina en Palestina como de la embajada argentina en Israel, ambas coordinaron para que yo pudiese salir y la verdad que más allá de la logística, hay un nivel de contención y de trato humano, de entender cuál era mi situación, dónde estaba, si estaba bien, traerme tranquilidad. Me parece que estuvieron muy a la altura de las circunstancias. Y, después, el personal de Defensa que nos trajo en el Hércules hasta Roma, también me saco el sombrero, la verdad que conteniendo a toda la gente... Yo viajé con muchos menores en el avión y algunos chicos estaban asustados de subirse a un avión militar y el personal de Defensa trataba de calmarlos, de explicarles lo que iban a sentir o a pasar. Entonces me parece que después de tanta cosa, de salir de ahí creo que no cabe más que rescatar todo lo que ha hecho el Gobierno Argentino, con celeridad, para poder sacar a la gente que estaba en Israel y en mi caso en Palestina".

Al ser de San Juan, Melisa no tenía familia esperándola en el aeropuerto, pero sí presenció lo que pasaba a su alrededor: "vi a muchos de los menores que traía a la Argentina abrazándose con sus familiares y demás. Y yo decía, esto es muy emocionante, y al mismo tiempo tenía ese sentimiento encontrado de decir 'es muy raro llegar a un país en paz cuando vos venís de escuchar y ver lo de allá".

El análisis del conflicto Israel-Palestina, en primera persona

Dada su formación y estar en la zona del conflicto, la opinión de Melisa es muy buscada en estos días de fuego. Su postura se centra en mirar las víctimas que hay de uno y otro lado de las partes enfrentadas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMonikamun7%2Fstatus%2F1714022617378599421&partner=&hide_thread=false Melisa trad periodista, Gracias por poner verdad sobre Palestina, @C5N nesecitamos más voces diciendo verdades! pic.twitter.com/3xB6gpHhuA — Mónica7 (@Monikamun7) October 16, 2023

"Es muy compleja la situación, obviamente. Estamos a las puertas de una nueva masacre. Lamentablemente, después de las imágenes horribles que nos tocó ver el fin de semana con el ataque de Hamas a territorio israelí y a todas las personas que vivían ahí en el sur, lo que hemos visto después es una respuesta. Obviamente, Israel ha estado bombardeando Gaza. Lamentablemente, esa no es la respuesta total de Israel. Es solo el principio. Ya hay más muertos palestinos que israelíes y, sin embargo, de nuevo, es solo el principio", se lamentó Trad, en diálogo con C5N.

Para la sanjuanina, "yo creo que hay un tema acá que es que, por supuesto que pueden haber distintas opiniones con respecto al conflicto, porque, de nuevo, no es un conflicto que arrancó este fin de semana. Lleva más de 70 años, por lo menos, depende de donde uno quiera poner el punto de partida para explicarlo. Pero me parece que, más allá de eso, hay hechos y que no podemos dejar de ignorar esos hechos. Esos hechos son que hay víctimas civiles de ambos lados, que hay extremistas de ambos lados".

Y ahondó en esa idea: "Tenemos al Grupo Hamas, que es un grupo que está en Palestina y que sí utiliza la violencia como método para conseguir sus fines y que cree que es una forma legítima de resistencia. Podemos debatir eso, por supuesto. Pero no podemos tampoco ser ignorantes ante el hecho de que Israel está teniendo en este momento uno de los gobiernos de más extrema derecha en los últimos tiempos. Y eso, lamentablemente, es muy malo para un momento donde se necesita madurez de los líderes para decir hasta dónde. Entonces, me parece que no reconocer a las víctimas civiles de ambos lados es directamente cinismo. Porque yo no sé por qué puede a uno dolerle más un niño muerto en Israel que un niño muerto en Gaza. Porque son niños que nacieron en diferentes lados, no tienen ninguna responsabilidad en lo que está pasando y la cantidad de víctimas civiles es muy, muy grande".

Explicó que hay la Franja de Gaza es un territorio muy chiquito en el cual viven más de dos millones de personas, completamente hacinadas. "Se dice que la Franja de Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo", subrayó. Y analizó que en Israel "tienen una tecnología de punta para atacar lugares específicos donde pueden haber líderes de Hamas. Ahora, es inevitable que en un territorio chiquitito, donde la gente vive completamente hacinada, no tengas eso que lamentablemente se deben llamar efectos colaterales".

image.png

La sanjuanina Melisa Trad opinó que "a mí me parece que la empatía no tiene que tener nacionalidad". La sanjuanina Melisa Trad opinó que "a mí me parece que la empatía no tiene que tener nacionalidad".

La percepción de Trad es que "en esa franja de Gaza viven más de 2 millones de personas con sus derechos completamente cercenados. Es gente que no tiene derecho a salir, entrar. No tiene acceso a agua potable, como la gente todos los días y a todas las horas. No tiene acceso a electricidad todo el tiempo. En esas condiciones se vivía antes. ¿Al mundo le importaba? Parece que no. ¿A algunas organizaciones humanitarias? Sí. El resto lo dio como uno de estos conflictos que quedan ahí, donde no se pueden arreglar y se sigue. La franja de Gaza era una olla a presión. ¿Esto justifica lo que pasó el fin de semana pasado? Por supuesto que no. Pero sí nos ayuda a entender la situación bajo la cual vivía esta gente y por qué ese lugar era una olla a presión. A mí me parece que en el conflicto palestino-israelí es muy difícil pensar quién comete tal provocación. Porque hay tantas variables entrecruzadas".

Operativo "Retorno Seguro"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCancilleriaARG%2Fstatus%2F1713551985444577689&partner=&hide_thread=false Llegaron al país 244 argentinos y argentinas evacuados desde Israel, en su mayoría estudiantes que realizaban un intercambio.



En el marco del operativo coordinado junto a @MindefArg, arribaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza vía Roma en un vuelo de @Aerolineas_AR pic.twitter.com/VRAQI25WZe — Cancillería Argentina (@CancilleriaARG) October 15, 2023

Trad es una de las 244 personas argentinas que llegaron este fin de semana en el marco de "Regreso Seguro", de los 1.419 que pidieron ser evacuados. Fue luego de que el Ministerio de Asuntos Exteriores del país abriera, el mismo día del ataque de Hamás, una línea directa para que los ciudadanos argentinos puedan volver solicitando la repatriación. En este contexto de tensión Argentina está realizando un puente aéreo para evacuar a los ciudadanos que se encuentran básicamente en Israel, usando vuelos con aviones militares desde Tel Aviv a Roma, para luego con vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas ser transportados al país.

Si bien se conoce que hay más sanjuaninos en la zona del conflicto, según confirmó el Gobierno de San Juan, hasta ahora Melisa Trad es la única sanjuanina que pidió el traslado. Llegó en el primer vuelo con repatriados, en su mayoría estudiantes menores de edad que se encontraban realizando un intercambio en Israel, junto a familias con niños y adultos mayores con movilidad reducida.