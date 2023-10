Pese al operativo rescate, hay sanjuaninos en Israel que no quieren ser repatriados

El Gobierno Nacional ya activó el operativo "Regreso Seguro" que repatriará a más de mil argentinos desde Israel que quedaron en medio del conflicto armado con Palestina. Entre ellos no hay ningún sanjuanino anotado. Y de los que sí se sabe que viven en la zona, comunicaron que por el momento no desean ser evacuados. Así lo informó el secretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de San Juan, Marcelo Fretes.

Conflicto alarmante No hay sanjuaninos afectados por el ataque en Israel, pero fueron convocados por las Fuerzas Armadas

Según destacó el funcionario, en declaraciones a Canal 13 San Juan, ya están saliendo los evacuados mediante los aviones Hércules dispuestos por Nación, hacia Italia, y "no hay anotados sanjuaninos en primera instancia". A la vez, explicó que "hemos pedido la información. Sabemos que algunos no quieren volver. Sabemos con algunos que hemos tenido contacto que no quieren volver hasta el momento pero les dijimos que si se quieren registrar dónde hacerlo y cómo".