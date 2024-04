Libertarios, el PRO y varios radicales no dieron quorum para tratar el financiamiento universitario y el FONID

Cuando faltaban unos 5 minutos para que fueran las 11.30, la diputada nacional de Unión por la Patria Paula Penacca le pidió al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que se estire media hora el plazo para que se conforme el quórum. El riojano se negó, alegando que debía cumplir con el reglamento. A las 11.30 anunció que la sesión continuaría en minoría.

Al igual que en la previa, el jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, apuntó contra los diputados de la oposición que negocian con el oficialismo la aprobación de la ley ómnibus. "Algunos no quieren debatir estas cosas.Toda la comunidad universitaria que se convocó en una marcha histórica necesitaba una expresión del recinto proporcional, algunos entendieron esa convocatoria. Otros prefieren estar detrás de las cortinas, en oficinas oscuras negociando con el poder de turno", lanzó.

En ese marco, denunció que "hay un plan para cerrar este recinto, salvo cuando lo necesiten los libertarios", por lo que instó a "tener un gesto de rebeldía institucional, para poder convocar a otros, sin banderías políticas, pero con una clara concepción republicana, de que queremos que este recinto esté abierto para defender los derechos de los argentinos, sin importar a quién votaron".

A su turno, el diputado radical Fernando Carbajal afirmó que "estamos frente a un gobierno cuyo discurso explícito es que no quieren la educación pública y quieren hacer desaparecer el Estado". Y señaló: "Por eso estamos aquí en esta sesión y por eso estuvimos ayer en la marcha y por eso vamos a estar en cada una de las sesiones. Las convoque quien las convoque para defender la educación pública".

Sobre la cuestión universidades, la diputada radical Danya Tavela planteó “a todos los bloques a que el jueves 2 de mayo a las 11 de la mañana nos volvamos a convocar" y agregó: "Vamos a hacer el pedido de sesión extraordinaria y esperamos contar con el acompañamiento”.

Lo que dijo Tavela es una de las variables que se barajó en conversaciones de la oposición para retomar el tema. Las otras son el emplazamiento de la comisión de Presupuesto el lunes cuando arranca la sesión en la que se espera el tratamiento de la ley ómnibus y la tercera es que se haga el llamado a sesión un día antes.

Por el lado del peronismo, señalaron que cualquier convocatoria no va a provenir de ellos, sino que esperan que venga de otros sectores de la oposición. También expresaron su desconfianza sobre una nueva convocatoria un día después de un feriado y la fecha estimativa del tratamiento de la ley ómnibus.

Presentes y ausentes

Por los radicales, dieron quórum Facundo Manes, Pablo Juliano, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Fernando Carbajal, Rizzotti, Natalia Sarapura, Manuel Aguirre, Carla Carrizo, Marcela Antola , Melina Giorgi, Danya Tavela, Mariela Coletta y Fabio Quetglas.

Mientras que los presentes se dividen entre el sector de Manes y Evolución, que conduce a nivel nacional el titular de la UCR, Martín Lousteau, Quetglas responde al senador nacional y titular del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad.

Fuentes al tanto de la vida interna del bloque, remarcaron que los radicales que bajaron lo definieron en horas de la mañana. El jefe de bloque, Rodrigo De Loredo, había convocado a una reunión de su bancada. Los de Manes no asistieron.

"No podemos regalar banderas", señalaron voces que se sentaron en sus bancas y que conjeturaron que la ausencia de De Loredo y los suyos no fue para complicar la negociación por la ley ómnibus, sino por "no querer pegados al kirchnerismo".

De Hacemos Coalición Federal, se hicieron presentes los cordobeses Natalia De la Sota y Juan Fernando Brügge y los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón.

Ya después de que se cayera la sesión, llegaron la radical Gabriela Brower de Koning, que ingresó por unos minutos apenas se cayó la sesión, dos de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. En los pasillos desconfiaron de esta demora.

Ausentes en la sesión, los 38 de LLA, los 37 del PRO, los 8 de Innovación Federal, 3 de Independencia, 3 del Movimiento de Integración y Desarrollo, 2 de Buenos Aires Libre, 2 de Producción y Trabajo, 1 de CREO y 1 del Movimiento Popular Neuquino.

Entre los ausentes de la Unión Cívica Radical, estuvieron De Loredo, Martín Arjol, Karina Banfi, Mario Barletta, Atilio Benedetti, Mariano Campero, Soledad Carrizo, Pablo Cervi, Gerardo Cipolini, Julio Cobos, Francisco Nieri, Lisandro Nieri, Luis Picat, Juan Carlos Polini, Roxana Reyes, Roberto Sánchez, Martín Tetaz, Alfredo Vallejos y Pamela Verasay.

Por Hacemos Coalición Federal no asistieron el titular de la bancada, Miguel Ángel Pichetto, y los diputados Oscar Agost Carreño, Jorge Ávila, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Manuel López, Ricardo López Murphy, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Francisco Morchio, Paula Oliveto, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Alejandra Torres.