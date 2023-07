Leonardo Gioja, en Off the record: "Urge un proceso de renovación" en el peronismo

El miércoles, el diputado provincial y ex candidato a intendente de la Capital por el espacio San Juan Vuelve, Leonardo Gioja, participó del Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- y habló sobre los resultados de las elecciones del pasado 2 de julio, que coronaron a Marcelo Orrego como gobernador. También opinó sobre la situación del peronismo tras la derrota. "Urge un proceso de renovación", afirmó.