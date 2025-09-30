Le revisamos el celular a Raúl Moreno: sus emojis de avión, su trabajo en River y su contacto más famoso

Raúl Moreno, candidato a diputado nacional en tercer término por Ideas de la Libertad, abrió las puertas de su casa para recibir al equipo de Paren en Off, el especial de Tiempo Streaming rumbo a las Elecciones Legislativas 2025. Con buena disposición, dejó que los periodistas revisaran su celular y mostraran parte de su mundo digital.

Lo primero que se encontró fue su chat más frecuente: un grupo de economistas sanjuaninos con quienes debate a diario los temas centrales de la coyuntura económica. Pero la curiosidad llegó al revisar cuáles son sus emojis más usados.

Aviones “despegando” y “aterrizando” resultaron ser los preferidos de Moreno. Según explicó, los utiliza para avisar a su familia cada vez que toma un vuelo. Es que viajar es parte de su rutina: por trabajo suele trasladarse seguido a Buenos Aires, donde dicta clases en el Instituto Universitario River Plate.

En ese ámbito académico conoció a Carlos Clérici, a quien considera su contacto más famoso en el teléfono. Con él compartió tres temporadas en Pinamar, haciendo un programa de radio.