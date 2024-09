Las visitas de Kanki y Martín en modo campaña; la razón de Baistrocchi para romper el bloque en Capital; y las esquirlas del caso Bloch en la UNSJ

image.png En el comité bloquista de Rawson.

La segunda fotografía ocurrió en Caucete. El departamento que lidera Romina Rosas tiene una crisis insitutucional. El Concejo Deliberante no es afín a la jefa comunal, que está en minoría fruto de la interna peronista con la excandidata Sonia Recabarren, que ingresó dos ediles que, en ocasiones, votan en sintonía con los dos concejales de Cambia San Juan. En la foto de Kanki y Martín, está Emanuel Castro, una de las espadas del orreguismo en el órgano deliberativo del departamento. El dirigente es el principal crítico a la gestión de Rosas e impulsa pedidos de informe ante las eventuales irregularidades. Incluso sentó en el banquillo al secretario de Hacienda, Ariel Farrán, por la supuesta falta de transparencia en los gastos.

El vicegobernador y el intendente de Santa Lucía concurrieron a departamentos adversos al oficialismo. En Rawson, además, contemplaron que no haya una fuga de Aballay y Moreno a las filas de La Libertad Avanza. Hubo tratativas entre el bloquista disidente, más conocido como El Tarta, y el representante de Javier Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc. Por ahora, las conversaciones con los libertarios no prosperaron y la foto con los orreguistas es una señal de buena fe al Gobernador. Por su parte, en Caucete la idea es apuntalar al Castro y al resto de Cambia San Juan. Si bien las elecciones del 2025 son legislativas nacionales, la idea de Orrego y compañía es aceitar el territorio. Saben que controlan en poderoso Eje Libertador -Capital, Santa Lucía y Rivadavia-, pero que tienen que extenderse al igual que lo hicieron con Sarmiento.

En agosto, este diario publicó que Orrego baraja el Plan Kanki para los comicios. No hay operadores que estén difundiendo la información. Sin embargo, ya es vox populi en plan para las legislativas nacionales del año que viene. "Tiene que ser un hombre del proyecto", argumentaron los legisladores cercanos al Gobernador, "y qué mejor que un Orrego".

Hay más argumentos sobre la eventual salida Kanki de Santa Lucía, según fuentes calificadas. Primero, es un municipio que gobiernan los hermanos Orrego desde el 2011. Segundo, en la Municipalidad quedarán hombres y confianza para continuar la gestión, bajo el mando del actual presidente del Concejo Deliberante, el empresario Juan Manuel Roca, que siempre podrán consultar a Orrego y también al secretario General de la Gobernación, Emilio Achem. Tercero, el apellido es el apellido del proyecto político que encarna su hermano. Cuarto, la tendencia del partido del gobierno -Producción y Trabajo- de posicionar a uno propio que sea del riñón de la conducción. Quinto, Kanki tiene una extensa trayectoria, una buena imagen en Santa Lucía y un nivel de conocimiento aceptable en el resto de San Juan. Sexto, el aparato del Estado a favor.

Además, un Orrego puede ser un principio ordenador en la lista. Según presumieron las fuentes, morigerará cualquier tipo de discusión de índole interna. Kanki puede sumar a la lista al presidente del Pro San Juan, el diputado provincial Enzo Cornejo. También al ministro de Producción y presidente del partido Dignidad Ciudadana, Gustavo Fernández. O incluso puede anexar al jefe de Asesores del Gobierno local y fundador del partido Actuar, Rodolfo Colombo, que tiene varias campañas en la espalda y está instalado en el electorado. Por ahora, no trascendieron nombres de dirigentes mujeres.

Del lado del peronismo, continúan las repercusiones de la ruptura del bloque Justicialista en el Concejo Deliberante de la Capital. El exintedente Emilio Baistrocchi formalizó la ruptura con el Partido Justicialista al informar que creará un bloque propio. El edil Horacio Lucero formará Hacemos por San Juan, que pertenece al sello Hacemos por Nuestro País, el espacio del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. La decisión es parte de la larga crítica que hizo el exintendente al "acuerdo de cúpulas" entre el senador nacional Sergio Uñac y el tres veces gobernador José Luis Gioja para confeccionar la lista única que posicionó a Juan Carlos Quiroga Moyano como presidente partidario.

image.png Horacio Lucero, ahora del monobloque Hacemos por San Juan.

Ese mismo acuerdo repercutió al interior del Deliberante capitalino. Lucero es un convencido de la gestión de Baistrocchi y desde el primer momento estuvo de parte del exintendente. Al contrario de Beatriz Muñoz, madre del diputado nacional Jorge Chica y uñaquista a ultranza. En tanto, Ariel Palma osciló entre los dos bandos por el tiempo que pudo, pero decantó por Uñac en la interna partidaria.

A las razones que ya se conocen de la fractura en el peronismo de la Capital, hay que agregar una de índole nacional. Fuentes calificadas de Hacemos por San Juan indicaron que "se avecinan las elecciones internas del Partido Justicialista a nivel nacional, y se espera que el proceso sea particularmente intenso. La línea política predominante es clara: no habrá espacio para el kirchnerismo". Para el entorno de Baistrocchi, los demás concejales "no se la juegan en nada" y "la idea es tomar posición sobre los temas políticos nacionales y provinciales que van apareciendo".

La pregunta es qué pasará con los colaboradores del bloque Justicialista que responden a Baistrocchi. Bueno, la decisión del exintendente es la renuncia de sus compañeros que, además, ocupan puestos de relevancia en Hacemos por San Juan. Por ejemplo, la directora del bloque, Alejandra Bueno, es la presidenta de la fundación.

Finalmente, aunque no menos importante, está la rosca en la Universidad Nacional de San Juan, que tomó un cariz preocupante por la fragmentación de las decisiones políticas entorno al caso que tiene como protagonista al timonel de la Facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch. La historia es lo suficientemente conocida. En una sesión -no tan- secreta del Consejo Superior para definir el futuro del decano acusado de acoso laboral y sexual por una nodocente, hubo una sorpresa: la abstención generalizada de los colegas decanos.

Si bien la mayoría de los presentes votaron a favor de sugerir la destitución de Bloch a la Asamblea Universitaria (19 votos), no alcanzaron los dos tercios necesarios del total del cuerpo. Hubo 13 abstenciones y 6 votos en contra. El caso quedó archivado y Bloch continuará en el ejercicio de su función pese a los pedidos de la Oficina de Igualdad de Género y de la parte sumariante para desvincularlo del cargo. Inmediatamente, hubo placas que expusieron el sentido del voto de los consejeros con la lupa en las abstenciones. Todos los decanos eligieron esa opción.

Naturalmente, la campaña electoral universitaria se metió en la discusión. El arquitecto Jorge Cocinero, principal opositor a la gestión del rector Tadeo Berenguer, votó a favor del pase del pedido de destitución a la Asamblea. El otro candidato, el decano de la Facultad de Arquitectura, Guillermo Velasco, optó por la abstención y explicó que anteriormente había bregado por una moción para extender y clarificar la investigación sobre la denuncia de acoso. Un argumento similar usó el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Marcelo Lucero, conocido por su nivel de progresismo en sangre. Fundamentó su abtención en las dudas en el proceso administrativo.

Off the record, los consejeros que decantaron por la abstención afirmaron que no iban a mancharse por una operación política fallida del Rectorado. Aparentemente, no hay dudas respecto a la veracidad de la denuncia de la presunta víctima. Sin embargo, hay un cuestionamiento generalizado al rosqueo de los alfiles de Berenguer que impulsaron la desvinculación de Bloch. Las fuentes apuntaron al secretario de Bienestar, Lucas Molina.

¿Qué efectos puede tener el términos electorales para Berenguer? El rector buscará la reelección. Los operadores de su espacio, Vamos UNSJ, manejan indicadores que lo posicionan como un posible ganador. Hay una aceptación del sector docente a las medidas que tome el Rectorado para defender el financiamiento de la casa de estudios. Sin embargo, qué pasará con los aliados ahora que quedaron expuestos en su votación. Es una pregunta abierta. Berenguer tendrá que medir el alcance de las esquirlas después de la explosión.