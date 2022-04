Las tres razones de la Fiscalía de Estado para apuntalar su posición en el juicio de las Paso

En las últimas horas, circuló el rumor sobre que ya estaba la resolución de la causa, pero no. Todavía es pronto. Sin embargo, Alvo dijo este jueves a este diario que "considera" que la jueza dará lugar a la falta de legitimación expuesta por la Fiscalía, que impide la impide resolver sobre el fondo. "Dictará sentencia, pero no va a tratar la cuestión, que es la sanción de la ley en el recinto, el debate", contó. El letrado que representa los intereses sanjuaninos dijo que Tettamanti "va a resolver sobre las cuestiones previas que hemos planteado".

Anteriormente, la magistrada había trabado una medida cautelar para suspender la ley. Luego el fiscal pidió la recusación de la jueza y echar por tierra la cautelar. La Sala IV de la Cámara Civil, integrada por Juan Jesús Romero, María Josefína Nacif y María Eugenia Varas, fallaron de forma unánime para rechazar la recusación de Tettamanti y también levantaron el freno al cambio electoral.

Los tres tópicos los presentados por Alvo

1) Falta de legitimación de los actores para iniciar acción judicial porque "ellos no han probado ni acreditado cuál es el daño concreto que les produce la sanción de la ley", es decir, "carece de legitimación tanto como legisladores que como ciudadanos" y este es un requisito sine qua non.

2) Inexistencia de caso, "planteamos que debe existir un caso concreto". El fiscal recordó cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación le rechazó el planteo a las mineras cuando pidieron la inconstitucionalidad de la ley de glaciares. "Resolvieron que no había caso concreto, no probaron el perjuicio que les causa la ley. En el caso del giojismo, entiende Alvo, "no lo pueden demostrar nunca" porque "los efectos de la sanción de la ley se van a producir en las elecciones que vienen". En pocas palabras, cuando haya un perjuicio concreto y un caso judiciable. De lo contrario, es abstracto.

3) Es una causa política no judiciable, que sólo podría tocarse si pusiera en peligro la existencia propia de la ley. Es decir, "si se hubiese fraguado una mayoría que no existió o los diputados que votaron no son los tales", ejemplificó.

Si Tettamanti hace lugar a esos planteos, "no va a llegar nunca a la cuestión de fondo", señaló el fiscal, "porque va a resolver antes". "La Corte Suprema, en el tema de las mineras, no llegó a decir si los artículos de la ley de glaciares eran inconstitucionales o no, porque no llegó a resolver el fondo porque hay una cuestión previa", argumentó. Eso dejaría las cosas tal como estaban desde la eliminación de las Paso.

La cuestión de fondo según el giojismo

Los tres diputados están en desacuerdo con la manera que se votó la modificación que dio paso a un nuevo Código Electoral. "Ellos sostienen que hubo una anomalía porque hubo un moción sobre tablas que se aprobó conforme a las mayorías que establece el reglamento interno. Ellos sostienen que luego hubo una moción del diputado Juan Carlos Gioja de pase a comisión, cuestión que no debería haberse realizado esa votación porque ya había sido aprobada sobre tablas la ley", señaló el titular de la Fiscalía de Estado sanjuanina.

Otro punto son las abstenciones. "Hacen una interpretación bastante subjetiva contra lo que establece el reglamento interno en su artículo 150, que dice que, para que se computen, es necesario que el diputado pida autorización a la Cámara". Ese día hubo dos votaciones. La primera, que correspondía, para aprobar o no la modificación, obtuvo 23 votos afirmativos. En ese momento, Gioja pidió el pase a comisión, que no correspondía, pues ya hubo votación, que obtuvo 13 votos afirmativos, 6 rechazos y 17 abstenciones. Para Alvo, esas abstenciones no son válidas. "Los que no votaron afirmativamente, lo hicieron en forma negativa", indicó.

También hay debate sobre si es una ley decisoria. "Todas las leyes electorales, desde su inicio, hasta el día de hoy, no establecen que sean decisorias o no. De acuerdo a los antecedentes legislativos, cuando el diputado quiere que sea decisoria debe expresarlo al momento de la sanción. Debe constar en la propia ley", dijo Alvo.

Qué pasará con las prestaciones de JxC y el PTP

La Fiscalía de Estado no solicitó la acumulación. Alvo entiende que no hay peligro de sentencias contradictorias. En este caso, como tramitan bajo un mismo juez, no hay ese problema. Ergo, la falta de legitimación del giojismo aplicaría también a las presentaciones judiciales de Juntos por el Cambio y el Partido del Trabajo y el Pueblo.