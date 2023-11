Las picantes definiciones de Uñac sobre los cargos a cubrir en organismos de control

¿Cómo se definen estos nombramientos? "En estos días vamos a ir tomando decisiones. Son cargos que se han producido ahora y que vamos a cubrirlos ahora", dijo Uñac a Tiempo de San Juan.

Sobre si los va a cubrir esta Gobernación, ratificó "sí, sí, sí, los va a cubrir esta Gobernación". No obstante, aclaró que serán "los que lleguemos", por una cuestión de tiempo hasta el 10 de diciembre. "No tengo en mente el cronograma. Por ahí algunos necesiten en algún tiempo mayor y pasarán para la próxima gestión, pero lo que razonablemente dé para cubrir en este periodo, porque se han producido en este periodo las vacantes, los vamos a cubrir", aseguró el gobernador.

Evitó dar nombres. Consultado por el Tribunal de Cuentas, que es el que tiene más allanado el camino de las designaciones, dijo "no, no, eso no lo sé. Puede ser hombre o mujer. Pero yo de verdad que he estado esperando que pase el 19, que hoy estamos atravesándolo. Pasará después de las cero horas y a partir de ahí nos ponemos en estos últimos 20 días a encaminar las cosas que tengamos que encaminar".

¿García Nieto no renuncia?

También dejó una sugestiva respuesta sobre el cargo de defensor del Pueblo. "Hoy hay un Defensor del Pueblo. Se tiene que ir a diputado, pero para eso debería renunciar y no creo que vaya a renunciar. Es probable que no, o más seguro que no", respondió Uñac.

Con esto da casi por sentado que el uñaquismo se quedará con este importante espacio de poder. "No habría que descartarlo", respondió sobre la decisión de que el rawsino se quede. Si no asumiera como diputado provincial, su suplente es la actual directora de Asesoramiento Previsional de la Provincia, Sonia Ferreyra.

"A partir de mañana, como dice la canción más o menos. A partir de mañana empezamos a mirar todas estas situaciones que obviamente que le hemos venido poniendo en pausa hasta que pasáramos a la elección general", concluyó Uñac sobre estas decisiones.