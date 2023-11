Quedaron vacantes todos los cargos vitalicios del Tribunal de Cuentas y hubo una sorpresa

Por unanimidad, este jueves los diputados de San Juan dieron el OK a las renuncias de la vicepresidenta y del primer vocal del Tribunal de Cuentas. Así, sumadas a la dimisión del presidente del organismo de control que fue aprobada la semana pasada, quedaron vacantes los tres cargos vitalicios de la cúpula. Los reemplazos los debe hacer el gobernador de turno, con lo que se espera que Sergio Uñac designe próximamente gente de su riñón.

Las renuncias de Graciela Cháves y Aldo Molina ingresaron en la sesión anterior, a la par que se estaba aprobando la salida del presidente Isaac Abecasis, y quedaron en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para su estudio. Tuvieron resolución rápida pero con una sorpresa: a la vicepresidenta le aprobaron la salida no condicionada a los beneficios de la jubilación como ella había pedido, lo que alargaba su salida, sino que la dejaron fuera del cargo de un plumazo, desde hoy mismo, 9 de noviembre.

La legisladora oficialista Marcela Monti fundamentó la decisión: "Nosotros analizamos en el seno de la Comisión aceptar la renuncia al cargo que ella ostenta actualmente y hacerlo sin condicionamientos al otorgamiento del beneficio jubilatorio, ya que no consta en el expediente ninguna constancia de iniciación del trámite al día de la fecha, ni tampoco consta la certificación que emite el ente ANSES sobre el trámite iniciado. Por esa razón, consideramos aceptar la renuncia al cargo pertinente con fecha del día de hoy, que nosotros lo estamos realizando el tratamiento en este recinto".

En el caso de Molina, no había especificado que renunciaba por querer acogerse a los beneficios de la jubilación.

¿Cómo funciona el organismo si queda descabezado?

De esta manera, quedó oficialmente descabezado el organismo, que se completa con dos vocales transitorios -que son Enrique Conti y Daniel Pérez Celedón- cuyos mandatos vencerán el próximo 10 de diciembre, de manera que habrá una renovación total en esta oficina estatal que controla cómo se usan los dineros públicos en las reparticiones.

Con las renuncias de Abecasis, Chaves y Molina, el Tribunal queda acéfalo, una situación que pocos recuerdan en la historia del ente. Una vez que los notifiquen fehacientemente a los miembros permanentes no quedará nadie que pueda administrar el organismo de control, explicaron fuentes calificadas. Esto, porque la ley no le permite a los vocales temporales ser autoridades del Tribunal. Mientras Abecasis no va desde la semana pasada, las ausencias de Cháves y Molina son inminentes con lo que deberían haber rápidamente reemplazantes.

Fuentes legislativas dijeron que el organismo puede funcionar con los dos vocales, obviamente con algunas limitaciones. Es que para las principales acciones que desarrolla, el Tribunal requiere de la cúpula. El organismo puede dictar cuatro clases de Resoluciones que son Decretos, Autos, Fallos y Recomendaciones. Por ejemplo, los Decretos deben ser pronunciados y firmados por el Presidente del Tribunal; mientras que los Autos, Fallos y Recomendaciones deber ser suscriptos por el Presidente o Vicepresidente y Vocales que hubiesen entendido en ellas, según dicta el Reglamento Interno de la entidad.

Los nombramientos que haga Uñac deben ser ratificados por la Cámara de Diputados, donde el uñaquismo tiene mayoría con el PJ y aliados. Según anunció el vicegobernador Roberto Gattoni, que preside la Legislatura, prevén tener sesiones todos los jueves este mes, salvo la del 16 de noviembre que está en estudio. Es porque se despide la actual composición antes del recambio de Gobierno y hay temas sensibles que resolver. En este marco, las designaciones podrán estar para el 16 si se hace, para el 23 o el 30.