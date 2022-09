Las declaraciones de Patricia Bullrich que influyeron en la renuncia de Martinazzo al Pro

Patricia Bullrich sobre las "denuncias falsas" en el Pro San Juan

¿Por qué? En el Pro local argumentaron que no sólo tuvo que ver el sobreseimiento del ex diputado nacional Eduardo Cáceres en la causa por violencia de género, sino el respaldo del Pro nacional a Cornejo en un comunicado que emitió en las redes sociales y que llevaba la firma de Bullrich y el secretario General, Eduardo Macchiavelli. En ese escrito, destacaron que la denuncia de Ortiz fue “presentada por un afiliado que no ejerce militancia conocida y sólo se dedica a realizar permanentes denuncias a las autoridades partidarias provinciales que sistemáticamente son desestimadas”.

También marcaron que "es una situación intolerable por lo que daremos todo nuestro apoyo -al presidente del Pro local- a las medidas judiciales que desee realizar para garantizar su seguridad, la de su familia y dejar a salvo su buen nombre y honor”. De forma lisa y llana, bancaron a Cornejo de tal manera que dejaron en jaque a sus principales críticos. Martinazzo fue la primera en fustigar la gestión por no apoyarle en su denuncia contra Cáceres y por las presentaciones internas por presunto manejo irregular de fondos que hizo la concejal de Rawson, Verónica Benedetto.

"Siento mucha tristeza, pero llegué a un punto extremo de no poder trabajar y seguir haciendo política con los valores con los que entré. El grupo que maneja el Pro en San Juan no son los mismos con los que entré", dijo en declaraciones radiales Martinazzo. "Vine del comercio al espacio político a trabajar por la gente y hoy el partido no me representa, no escucha a los afiliados, no toma cartas en el asunto de una denuncia contra un diputado nacional en su momento, si dentro del partido se manejan esos valores qué podemos esperar si se maneja un departamento", cruzó.