Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Las características de un violento de género y el indicio sobre Alberto Fernández, según una experta sanjuanina La psiquiatra sanjuanina Laura Tamarit participó de Off the record, el streaming de Política de Tiempo para charlar sobre el caso de violencia de género que tiene en vilo a la Argentina: la denuncia de la exprimera dama Fabiola Yañez al expresidente Alberto Fernández. Conducen: @ortizfer2 y @riveros.oliva Producción: @mflorgarcia1 #offtherecord #tiempotv #tiempodesanjuan"

View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)