Las 9 ideas innovadoras para cuidar el agua que busca aplicar Orrego

Estas nueve metas son: lograr el 100% de la superficie agrícola tecnificada con riego; integrar modelos de oferta-demanda sostenida con las mejores opciones productivas; integrar la red de Monitoreo de Agua Subterránea (MAS); integrar la red de estaciones meteorológicas; desarrollar los proyectos de entubamiento de agua superficial; diseñar, implementar y desarrollar los modelos acres para la recuperación de aguas residuales tratadas; equilibrar la recarga de aguas subterráneas y su extracción; integrar los modelos de redes neuronales y matching learning en el monitoreo de aguas; y modernizar las leyes vinculadas a la par de actualizar el actual Código de Aguas de la provincia.

Según explicó el funcionario, "es una visión integral de los recursos hídricos y, por otro lado, es también el manejo integral de la Cuenca. Consideramos entonces, como elementos cruciales dentro de la planificación, lo que sucede con agua y suelo. Recordemos que para distribuir agua primero tenemos que tener un concepto claro de lo que es el criterio de ordenamiento territorial". Desarrolló en particular medidas respecto de la Cuenca del Río San Juan.

En el equilibrio oferta-demanda en esta balanza, el Gobierno considera las distintas demandas y usos actuales pero también, a largo plazo, se incluye la demanda potencial.

Devia destacó que "las limitaciones del agua se dan por dos elementos centrales. Una es la oferta ambiental propiamente dicha, que es una parte de la crisis, y la otra parte de la crisis es la gestión que nosotros hacemos de este recurso".

1-Superficie agrícola tecnificada con riego

"Partimos por una medida de que hay que tecnificar a largo plazo el 100% de la superficie agrícola", aseguró.

image.png

El Gobierno maneja algunos costos, en dólares y por metro lineal de obra, para lo que sería la red terciaria, secundaria y primaria de canales. Va desde los 48 dólares a unos 604 dólares el metro. También analizan el costo de las tuberías, para redes terciaria y secundaria, que va desde 45 dólares hasta 551,25.

image.png

image.png

"Muchos de los análisis indican de que mejorar la eficiencia de conducción mediante la impermeabilización reflejaría un impacto de disminución en pérdidas de hasta un 20 por ciento, pero dotar de tecnología de riego al sector productivo primario permite reducir las pérdidas en un 60 por ciento", argumentó.

Aclaró que también al tecnificar el riego debe verse de manera integral, porque el riego por goteo requiere, por ejemplo, dotar de energía. Y acotó que "San Juan siempre tiene ventajas como la energía solar y hasta ahora es abundante", de manera que se puede pensar en incluir innovación para riego en el sector productivo utilizando energía fotovoltaica. "Esto ya se está haciendo en otras partes del mundo. Consideramos que en San Juan se puede comenzar a hacer".

2-Modelos de oferta-demanda sostenida con las mejores opciones productivas

El segundo objetivo es integrar modelos de oferta y demanda sostenida, con las mejores opciones productivas. "Esto es, preguntarnos para qué dedicamos cada metro cúbico de agua, si para generar un producto de bajo o escaso precio en mercado, o uno de alto precio en el mercado", explicó Devia.

image.png

En lo que son los análisis de la demanda hídrica hacia el año 2050, el funcionario mostró un gráfico que detalla cuáles serían las zonas con mayor demanda de agua. Allí se ve cómo hay departamentos que serán en poco más de dos décadas los mayores demandantes, siendo todos de perfil rural, encabezados por Sarmiento.

"Esto está cuantificado de forma volumétrica, en hectómetros cúbicos y por año. De esa manera, obviamente que vamos a tener un crecimiento poblacional en la provincia y esto va a demandar mucha más cantidad de agua. No solo para consumo humano, sino para todas las actividades que están relacionadas con el crecimiento humano", indicó.

image.png

Acotó que "no es solo el análisis únicamente en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo, como podemos hacer frente a la corrección de algunos problemas que ya tenemos instalados, como es el tema de nitratos, arsénico y boro. Tenemos que tomar una determinación y en esto vemos que la planificación, en la recarga del acuífero es sustancial para poder diluir y hacer mucho menores las concentraciones en partes por millón o miligramos por litro".

3-Integrar la red de monitoreo de agua subterránea (MAS)

image.png

Dentro de la gestión integral de recursos hídricos en San Juan se sumó al sector privado, que está haciendo inversiones de unos 250 mil dólares en perforaciones, y esos inversores "están muy preocupados porque en conjunto no saben cómo explotar, no tienen un Norte". Para eso hay que sumar información de especialistas, que pueden diseñar un plan de trabajo de cómo explotar las perforaciones en un acuífero. Para esto, explicó Devia, "es fundamental, y se dio del interés del sector privado, el interés que tiene el INA de ampliar su red de monitoreo y de estudios, y el interés nuestro desde el gobierno de la provincia de poder gestionar esto de manera coherente. Entre esas tres patas sale lo que es RED MAS, que es la red de monitoreo de aguas subterráneas".

En este marco, existen tres objetivos claros: colocar sensores en los pozos y poder monitorear qué nivel tiene el pozo, y cómo varía ese nivel a lo largo del año, pH y conductividad eléctrica; segundo, almacenar mediciones y datos temporales y relacionarlos de forma espacial, lo que es crucial, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo; y, tercero, analizar las respuestas a las variaciones climáticas que se sabe que hay impacto, y también predecir algunos efectos futuros.

Ya trabajan con algunos parámetros pero "la idea es lograr un sistema de información geográfica donde claramente podamos determinar, fehacientemente, con respaldo técnico, qué áreas son aconsejables de realizar perforaciones, en qué dimensionamientos, en qué áreas hay que tener ciertos determinados cuidados y en qué áreas no es aconsejable cierto tipo de explotaciones o directamente no se pueden hacer perforaciones de ningún tipo".

4-Integrar la red de estaciones meteorológicas

image.png

Ya existen estaciones para medir la nieve pero se busca instalar en la provincia una red integral de estaciones meteorológicas, que incluye las niveometeorológicas, que son las que se ubican en cordillera, e implica también las meteorológicas que están situadas en los valles.

También están trabajando con la Universidad Nacional de San Juan, en el desarrollo de un convenio, "porque dentro de poco tiempo vamos a colocar estaciones meteorológicas en los embalses. Esto nos va a permitir ajustar el cálculo de la cantidad de agua que se evapora, como así también aspectos que hacen a cálculos de la seguridad de presas, que no es un tema menor", sostuvo Devia.

Por otro lado, se viene trabajando con un sistema que se denomina Snow Pillow, "básicamente es un colchón, y sobre ese colchón se asienta la nieve caída, y ahí se hace la medición, se traduce después lo que es la altura de nieve en equivalente a agua de nieve. Pero, como todo, va avanzando, existen ahora estaciones niveometeorológicas, grandes, que trabajan con un sistema de balanza, que son mucho más eficientes. Entonces nosotros lo que queremos hacer es mutar hacia estas estaciones".

5-Desarrollar los proyectos de entubamiento de agua superficial

image.png

Hay cuatro grandes razones para formar reservas de agua superficial, según lo explicitado por Devia. El primero es asegurar siempre el consumo humano en cantidad y calidad.

El segundo punto tiene que ver con el hecho de la seguridad de presas, "y este no es un tema menor, reviste un montón de aspectos e importancias, fundamentalmente porque cuando uno opera con niveles muy bajos de presas, quedan muchos elementos que generan altos niveles de turbiedad y arrastre de material. Por lo tanto los sistemas de descarga de fondos pueden quedar inoperativos, ya sea por apertura permanente o porque se bloquean y quedan cerrados permanentemente".

El tercer punto tiene que ver con el hecho de existir una red de riego que es ineficiente, que tiene un nivel de pérdida por conducción.

Y el cuarto punto es pensar en la planificación, en la recarga de los acuíferos.

Con respecto a los canales de riego, San Juan cuenta con unos 1.700 kilómetros de canales que administra Hidráulica, a esto hay que sumarle unos 1.700 kilómetros más de los denominados canales comuneros, que esto no lo administra Hidráulica, sino que pertenece al sector privado.

"Tenemos que analizar solamente que en lo que corresponde al departamento de Hidráulica, 40% es canales o sistemas de conducción que no están impermeabilizados y el 60% está impermeabilizado. Hay que considerar, además, que son obras que ya tienen cierta cantidad de años y necesitan un mantenimiento y reparaciones bastante frecuentes".

6-Diseñar, implementar y desarrollar los modelos acres para la recuperación de aguas residuales tratadas

image.png

En esta idea de recuperar aguas, se tiene en cuenta que San Juan es un desierto con condiciones similares a Israel, pero en este último país, el 92% del agua se recicla, y le sigue España con un 30%. "Nosotros tenemos estas condiciones y no reutilizamos absolutamente nada", destacó el funcionario.

"Si estamos diciendo que este año vamos a tener 1.000 hectómetros públicos, 1.200, 1.400, el 10% es consumo humano, entonces es un volumen importante, es un volumen a considerar", justificó.

El Gobierno hizo la proyección, de acuerdo al suministro poblacional, y se sabe que el consumo de agua en San Juan va creciendo año a año y ya es bastante alto. "Es un tema cultural que vamos a tener, obviamente que trabajar e ir corrigiendo entre todos", destacó.

De acuerdo al plan oficial, si se reciclan aguas, a 2030 se puede aplicar a 6.620 hectáreas, y a 2050 alcanzar unas 7.547 hectáreas. "Esto tal vez pueda no significar mucho, para quienes no están relacionados a la producción, pero desde el punto de vista agronómico es un paso importante, porque hoy el Estado invierte con los fondos públicos, en el tratamiento de las aguas, y las aguas no se terminan utilizando en nada, pero es un costo".

En este marco, se está desarrollando el sistema ACRES que ya se practica en Mendoza. Se trata de "áreas de cultivos restringidos", es decir, que se trata el agua cloacal por ejemplo y sirve para regar en casos particulares. Por ejemplo, no un vegetal de consumo en fresco pero sí el olivo o el pistacho.

"Esto es una oportunidad, porque podemos poner hectáreas improductivas en producción, y las podemos poner cerca, y estamos garantizándole a la persona que hace la inversión, agua los 365 días del año, 24 horas al día. Eso es un cambio radical", remarcó Devia.

7-Equilibrar la recarga de aguas subterráneas y su extracción

"El tema de las recargas de acuíferos es un tema central porque la vida, fundamentalmente en todo el territorio provincial, se ha afincado en las áreas que se denominan oasis. Y cuando uno hace un análisis en una superposición de imágenes, prácticamente hay una relación directa entre lo que es oasis y lo que son acuíferos en todo el territorio provincial. Entonces, de ahí la importancia que también cobra, obviamente, repensar esta cuestión de no solo fijarse en el agua superficial, sino también en el agua subterránea", explicó el secretario del Agua.

image.png

8-Integrar los modelos de redes neuronales y matching learning en el monitoreo de aguas

El octavo objetivo es integrar modelos de redes neuronales y el matching learning en el monitoreo de agua. "Eso tiene que ver, obviamente, con todo el desarrollo 4.0 y otras cuestiones".

9-Modernizar las leyes vinculadas y actualizar el actual código de aguas de la provincia.

Aggiornar las leyes vinculadas a lo que es el actual Código de Aguas es fundamental. Y todo el conjunto de leyes que se necesitan para cuidar el vital elemento. "Nuestro ley Código de Aguas es un elemento clave, es un elemento importante, pero por efectos de la modernización, no ha considerado, por ejemplo, el tema de las ACRES, no ha considerado el tema de lo que sería gestión integral del recurso hídrico y manejo integral de la cuenca", expresó Devia.