Largas filas para conseguir Secundario en San Juan: el Ministerio de Educación aplicará un nuevo sistema para vacantes

En este dilema para los padres de conseguir "banco" en la Secundaria, que no es nuevo, la funcionaria de Marcelo Orrego reconoció que hay un desfasaje de número de escuelas entre Primaria y Secundaria. A la par, sostuvo que hay lugar en escuelas de la periferia pero los padres suelen volcarse más a los colegios de la ciudad.

"Nosotros ya tenemos un calendario programado para la ubicación de los chicos que no tienen banco, ya sea por repitencia o porque no han conseguido banco, tal vez, en la escuela que deseaba. Nos está pasando eso, que yo entiendo a los papás que quieren tener un determinado lugar a sus pequeños, porque está cerca del trabajo, cerca de la casa, pero a veces no nos da el cupo", enfatizó en diálogo con Radio Sarmiento.

Según Magrín, "hay casi 400 primarias de gestión estatal, y entre Educación Técnica y nosotros, que somos Orientada, que le dicen las escuelas comunes, sumamos 180 escuelas entre las dos direcciones, entonces nos cuesta mucho poder contener a toda esta masa de estudiantes".

En este marco, hizo hincapié en el operativo oficial con una modalidad novedosa. "Lo que ahora vamos a hacer, a partir del 11 de marzo, es comenzar la ubicación por departamento. Va a ser en el Centro de Convenciones, de 8 a 15 horas, vamos a entregar números hasta las 11.30, 11.45, para un mejor orden, y vamos a estar ubicando los días 11, 12, 13 y 14 de marzo", informó.

"Esta es la propuesta que antes se hacía por separado en cada escuela. Ahora vamos a trabajar todo el equipo supervisivo de la dirección de Orientada, para poder dar contención a los chicos".

Detalló que el abordaje será del 11 de marzo hasta el 14 de marzo. Se inicia en Capital en el Centro de Convenciones (Las Heras, y 25 de Mayo). El 11 de marzo también se hará en Rivadavia y Chimbas. Seguirán con Santa Lucía, 9 de Julio, Caucete. Y luego con Angaco, Albardón y San Martín. Y finalmente en la zona de Rawson, Pocito y Sarmiento, dijo. En zonas alejadas como Valle Fértil, Iglesia, Jáchal y Calingata, "eso lo dejamos para la zona. O sea, tratamos ahí de darle libertad a los directores, porque tienen otra movilidad. Los papás mucho dependen de la distancia con la escuela, y ahí hay una selección un poco más personal. Así que en esos departamentos no hacemos reubicación de alumnos".

Respecto de la aplicación de esta metodología nueva, Magrín dijo que "lo que queremos es darle una respuesta rápida. Queremos hacer hincapié en que desde el Ministerio, desde la gestión de Silvia Fuentes, vamos a ofrecer las vacantes que tenemos".

image.png Esta semana se vieron colas en escuelas Secundarias del centro para buscar lugar. En la foto, el Colegio Monseñor Pablo Cabrera.

Analizó que "yo siempre le digo al papá, yo entiendo sus necesidades, pero puedo hasta acá, porque va a ser complicado la reubicación, sobre todo en Capital, porque papá pretende estar dentro de las cuatro avenidas, y tenemos pocas escuelas que ya están bastante colmadas, y hay muchas escuelas en la periferia, que siempre las pongo en valor, porque los docentes son los mismos los que transitan, y todos hacemos a la comunidad educativa".

Agregó que "hay que poner en valor nuevamente la escuela de las zonas periféricas, y tener confianza en que en esa escuela le vamos a dar, le vamos a brindar lo mejor que tenemos, porque los planes jurisdiccionales, tanto el Comprendo y Aprendo, como Transformar la Secundaria, llegan a todas las escuelas. Es más, este año entran 19 escuelas más de nuestra dirección, entonces todas estamos trabajando en la misma línea, y pretendemos llegar con lo mismo a todos los estudiantes de San Juan".

Por otro lado, la funcionaria comentó que el pago de cooperadora es voluntario y que recibirán las denuncias con los comprobantes de pago de las escuelas que lo planteen como compulsivo.