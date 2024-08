La vicerrectora de la UNSJ también apareció afiliada a un partido libertario y pidió que la borren

La funcionaria universitaria reconoció que se encontró con esta afiliación para la que ella no había prestado consentimiento. Y de hecho, no solo figuraba ella sino también su hijo, el conocido militante del PJ y ex aspirante a intendente de Rawson, Eduardo Camus. "Fue así pero, ante el reclamo, me dieron de baja", dijo ella a TIEMPO DE SAN JUAN.