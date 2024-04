La UNSJ sobre el ingreso de empleados a planta: "Cocinero lo planteó en noviembre y se ve que no le gustó la respuesta"

“En su mayoría son personas que llevaban 10 años de contrato, cinco o cuatro, muchos de ellos de la época en la que él era funcionario. A partir de un acuerdo partidario se acordó mejorar las prestaciones a contratos. Este personal estuvo en planta transitoria y luego se hizo el proceso del concurso y la aprobación. No se hizo nada fuera del marco normativo. Ni siquiera hay violación de convenio porque hay acuerdo con el sindicato que tiene representación del sector no docente”, explicó.

Por otro lado, detalló que no es la primera vez que Cocinero pone en tela de juicio el pase a planta de más de un centenar de trabajadores. “Esto lo planteó en el Consejo Superior en noviembre. Se ve que no le gustó la respuesta y vuelve a insistir con lo que él dice una denuncia, cuando en realidad es una presentación administrativa que a su vez todavía no la he visto”, precisó, y continuó: “Obvio está en la campaña 2025, es candidato y estará con este tipo de exposiciones de forma permanente”.

Un detalle no menor es que la UNSJ desde el 2007 tiene una planta nodocente de 1.186 personas, que no puede ampliarse ni excederse. Coca detalla que los trabajadores a los que hace mención Cocinero es personal reasignado y que en la actualidad hay 92 categorías vacantes que por medio del proceso de regularización se irá incorporando personas que hoy están en condición de contratadas.

Tras la polémica, que tomó auge en el debate público en las últimas jornadas, sin duda los ojos estarán puestos en la reunión del Consejo Superior prevista para este jueves.

“Creo que va a aprovechar el ruido de los medios. Si hace la presentación, debe ser como corresponde. Lo que pasa es que aprovecha las reuniones del Consejo Superior para tratar estos temas, pero cuando tratamos temas serios, como asignación de becas o similar, se levanta y se va.”, finalizó el secretario Administrativo Financiero de la UNSJ.