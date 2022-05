La trastienda de la primera señal de unidad uñaquista-giojista en la JP

Este acercamiento público ocurrió el viernes que pasó. A las 18.30, los militantes de las distintas agrupaciones, juntas y sindicatos que componen la Juventud Peronista llegaron al partido a esperar la palabra de los conductores. La estructura del peronismo joven está armada en forma de un triunvirato y un Congreso. En este caso, en 2018 fueron electos a mano alzada Juan Pablo Gómez, Facundo Ochoa y Gastón Berenguer. En tanto, para dirigir el órgano deliberante, fue elegido Francisco Guevara. De ahí en más, no hubo encuentros y la JP entró en un proceso de anquilosamiento. La pandemia tuvo que ver, por supuesto. Pero no fue la única razón.

El mandatario sanjuanino y presidente del justicialismo local, Sergio Uñac, decidió prorrogar los mandatos dos veces para que la interna entre los jóvenes no afectara en el proceso electoral de 2019. No es para menos, pues representan una de las partes históricas del movimiento, junto con la rama femenina y el partido en sí mismo.

Después, en marzo del 2020, al igual que a nivel partidario, la JP se partió en dos para apoyar a los candidatos a liderar el PJ. Es conocido el resultado. Uñac le ganó a Juan Carlos Gioja, cara visible del armado de su hermano. Obtuvo un 70% frente a un 30%. Esto generó el distanciamiento -que también sucedió en otros órdenes- de una parte de la juventud, que el viernes sí participó de la reunión donde se estableció una fecha para dar el pistoletazo inicial a la renovación de autoridades de los militantes.

El 4 de junio, los jóvenes peronistas de San Juan, que están encolumnados en las organizaciones validada para votar, es decir, que puede colocar congresales, armarán una comisión electoral para definir cuándo y cómo formarán el Congreso. Sin embargo, no es el punto más saliente del encuentro. Lo importante, según dijeron los presentes, fue el discurso del secretario de Estado de Ambiente de la provincia, Guevara, y el Coordinador de Programación Joven del Instituto Nacional de Juventud (Injuve), Gómez. Cada uno representante de una parcialidad definida.

0a29aa63-e17f-42c7-81a9-5c5cd8633b3a.jpg El secretario de Juventudes, Emiliano Paradiso, con su militancia.

Francisco Guevara militó en Concepto Participativo, la agrupación del subsecretario de Articulación y Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Humano sanjuanino, Cristian "Chicho" Morales. Luego se distanció para crear su propia base en Rivadavia, departamento donde tiene aspiraciones de candidato a intendente. Y el 10 de diciembre del año pasado asumió en la cartera ambiental. Se define como uñaquista duro. Al igual que Berenguer, militante de Pocito y actual diputado provincial. Mientras que Gómez es de cuna giojista. Está al frente de la agrupación universitaria Ideas y supo presidir la Unión Vecinal del barrio Rivadavia Norte. Llegó al cargo nacional por recomendación de Gioja. Y visitó la provincia para ser uno de los guía la "renovación" de JP.

Las palabras de "Pancho" Guevara fueron las siguientes: "Hablamos con Juan Pablo y quedamos de acuerdo para que haya unidad". Lo mismo refrendó Gómez en las redes sociales. "Hoy sentimos que estamos comenzando a escribir una nueva página de nuestro partido y de la JP, donde se garantice la participación de todos y todas poniendo siempre por delante los intereses de la Patria", escribió.

Todo indica que es cantado el pacto entre sectores. "Hay una decisión política, del gobernador para abajo, de unirnos", dijo una de las fuentes consultadas que supo dirigir JP. Por supuesto, que ambas partes estén representadas no quiere decir que no haya puja por los puestos en el organigrama. De hecho, hay nombre que ya suenan fuerte. El secretario de Juventudes, Emiliano Paradiso, es uno de los más señalados. "Por el rol institucional es uno de los que más recorre la provincia y hace llegar los programas de la Secretaría a los departamentos alejados. Es de los que mejor articulan con la parte partidaria", dijeron las fuentes.

03fa18cf-b2a5-48f0-8796-0d592f98b4f1.jpg El presidente de la Federación Universitaria y militante de Ideas, Manuel Giménez.

El viernes, Paradiso juntó a su tropa, compuesta entre la Juventud Peronista de Rivadavia y otros militantes de Santa Lucía, Calingasta y Pocito, y la presentó en el partido. Gómez hizo lo propio. Los activistas universitarios de Ideas también tuvieron gran presencia. Estuvo acompañado por el presidente de la Federación Universitaria, Manuel Giménez, quien tiene chances de ser el sucesor en el triunvirato, al menos eso comentaron los operadores cercanos a su espacio. Guevara ocupó el rol de coordinador, no llevó tantos "compañeros", pero sí jugará. Uno de los que suena es su hermano, Jorge. No obstante, el requisito de la edad tiene más peso. Técnicamente, se puede pertenecer a JP desde los 16 -edad habilitada para votar- hasta los 30. Justamente por eso, ese día se despidieron algunas militantes como Laura Romero, que supo estar en la Juventud del Sindicato Empleados de Comercio e integrar en representación la JP.

Otro tema que surgió entre los peronistas es el cupo femenino. Para coincidir con el cambio en el Partido Justicialista, que agregó la paridad, tienen que sumar a las militantes a puestos de decisión. Para estar en la conducción de la JP hay dos. Los nombres resuenan en las reuniones son dos: Brenda de los Ríos, de la agrupación Hacer por Todos y cercana a la secretaria de Ciencia y Técnica, María Benavente; y Gabriela Fernández, de Concepto. Ambas uñaquistas. "Puede ser alguna de ellas o una representante de territorio de un departamento alejado", tiró una fuente confiable.

9ebd1c49-003b-4ef9-86c8-36bacdbc2801.jpg La militante de la agrupación Hacer Por Todos, Brenda de los Ríos.

Naturalmente, hay detractores a la actual conducción. Varias Juntas Departamentales no enviaron a sus jóvenes en forma de protesta por no haber sido invitados formalmente. Es el mayor contrapunto que sufrió en el encuentro. Otros aseguraron que "no hay verdadera renovación, somos siempre los mismos".