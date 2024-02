La sorpresiva defensa de un excandidato a gobernador de San Juan a Lali Espósito

El presidente Javier Milei decidió redoblar este jueves sus críticas a Lali Espósito por sus recitales públicos y aseguró: “¿Quién empezó con esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda. ¿Me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado”. Un dirigente sanjuanino tomó la posta e hizo una defensa de la cantante pop.