La Semana Social 2025 cerró con un enfoque en la economía y la presencia del sector productivo sanjuanino

Este martes 7 de octubre se desarrollaron las últimas charlas de la Semana Social 2025, que cerró su edición con un fuerte enfoque en la realidad económica provincial. Los encuentros finales giraron en torno a dos ejes temáticos: “Indicadores económicos: mediciones, observatorio de la deuda social” y “Desarrollo sostenible, ética empresarial y corporativa, compliance, responsabilidad social empresaria”.

Asume el jueves Crearon otra secretaría en la UNSJ y la ocupará Lucas Molina: quién lo reemplazará en el Consejo Superior

Catolicismo Monseñor Lozano y un comprometido cierre de la Semana Social: "Tierra, techo y trabajo" y el ejemplo sanjuanino que rescató como modelo a exportar

A diferencia de jornadas anteriores, donde la participación política fue más marcada, el cierre estuvo dominado por representantes del ámbito económico y productivo. Entre los presentes se destacaron el secretario de Ciencia, Técnica e Innovación, Germán Von Euw, quien además ofició como disertante; el presidente de la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacios; el diputado provincial y referente de la CGT, Eduardo Cabello; y el secretario de Planificación, Evaluación y Coordinación Institucional de la Universidad Nacional de San Juan, Lucas Molina.

image

El encuentro también contó con la participación del arzobispo de San Juan, Monseñor Jorge Lozano, quien acompañó las reflexiones finales de la jornada.

Durante los conversatorios se presentaron indicadores económicos locales, con especial énfasis en los niveles de desempleo desagregados por edad y género, que sirvieron como base para debatir los desafíos que enfrenta la provincia en materia de inclusión laboral y desarrollo sostenible.

Si bien no se dio un intercambio político intenso, la última jornada reflejó el interés común de los distintos sectores por pensar la economía desde una mirada social y productiva.