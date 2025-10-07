martes 7 de octubre 2025

Cruce

Milei le contestó a un opositor en la calle: "...así puteás un poco más"

En una recorrida por Mar del Plata, el presidente Javier Milei le contestó a un ciudadano que, desde un balcón, lo trató de "estafador".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente Javier Milei tuvo un cruce este martes con un vecino mientras firmaba autógrafos a militantes libertarios durante su visita a la ciudad de Mar del Plata para respaldar la candidatura a diputado nacional de Diego Santilli.

"Igual te estoy arreglando la vida", le gritó el mandatario a un vecino marplatense que lo llamó “estafador” desde el balcón de un edificio.

Mientras continuaban los insultos, los militantes libertarios arengaron al Presidente a que vuelva a responder a las agresiones verbales: “Dome, Milei, dome”.

"Te voy a bajar un poco más la inflación así puteas un poco más, dale", replicó el mandatario.

Milei se mostró junto a Santilli en la ciudad balnearia para apoyar su candidatura a diputado en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert, quien hasta el domingo era el primer candidato de La Libertad Avanza en ese distrito.

