Milei le contestó a un opositor en la calle: "...así puteás un poco más"

El presidente Javier Milei tuvo un cruce este martes con un vecino mientras firmaba autógrafos a militantes libertarios durante su visita a la ciudad de Mar del Plata para respaldar la candidatura a diputado nacional de Diego Santilli.

"Igual te estoy arreglando la vida", le gritó el mandatario a un vecino marplatense que lo llamó “estafador” desde el balcón de un edificio.

Mientras continuaban los insultos, los militantes libertarios arengaron al Presidente a que vuelva a responder a las agresiones verbales: “Dome, Milei, dome”.

"Te voy a bajar un poco más la inflación así puteas un poco más, dale", replicó el mandatario.

Milei se mostró junto a Santilli en la ciudad balnearia para apoyar su candidatura a diputado en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert, quien hasta el domingo era el primer candidato de La Libertad Avanza en ese distrito.