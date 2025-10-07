martes 7 de octubre 2025

Justicia

Fred Machado, tras la confirmación de su extradición a Estados Unidos: "Solo le tengo miedo..."

Casi 4 años después del requerimiento de la justicia norteamericana, la Corte Suprema firmó la extradición de Fred Machado, que será juzgado por narcotráfico y lavado de actvos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras conocerse que el Gobierno confirmó a través de un comunicado que lo extraditará a Estados Unidos, Federico “Fred” Machado habló en Radio La Red y comentó: “Me imaginaba que la Corte Suprema iba a avalar el pedido de la Justicia norteamericana”. El acusado de narcotráfico y de financiar la campaña de José Luis Espert dijo que su relación con el diputado nacional “fue política, obviamente no es el mismo Espert de ahora que el que yo conocí”.

No tenía una organización grande Espert, no tengo la cuenta, pero debo haber aportado entre 100 y 150 mil dólares, más que nada para los viajes. En ese momento eran pocos los que estaban con él”, recordó el detenido de su relación con el libertario, que le costó su candidatura para el 26 de octubre.

En tanto, mientras reconoció que su “abogado está en camino y espero que llegue el día de mañana”, para definir los pasos de la extradición a Estados Unidos, el principal acusado de narcotráfico, que fue detenido este martes, agregó: “Quise conocer a Milei, pero no lo conocí, pero no por política, sino por los perros, pero Espert no me lo presentó”.

Más tarde en la entrevista, ante la pregunta de Facundo Pastor si quisiera convertirse en arrepentido, Machado fue contundente: “¿Arrepentido de qué?, a mi me gustaría hacer un debate con Juan Grabois, le mostraría el trabajo que hice y si es honesto diría que Espert es un pelotudo que te negó pero no te banca el narco, pero no lo va a hacer igual que la fiscalía norteamericana que te sellan el caso y te convierten en un tipo radioactivo”.

Yo quería el bien para Argentina, un país que dejé a los 18 años por eso ayudé a Espert, una vez que me lo presentan yo le dije que quería cambiar la realidad de Guatemala y me dijo que se quería meter en política y pensé que tenía una estructura más grande de la que tenía”, sostuvo Machado.

Machado dijo que es inocente de las acusaciones de narcotráfico

Cuando hacen campaña, los políticos sacan plata de abajo de las piedras y yo quería ayudarme”, comentó y destacó que “estoy con todos mis perros y no estoy en una estancia, es una casa normal”.

Me duele mucho la mentira, Espert creo que se asustó, obviamente es una noticia que me cae mal”, reconoció Machado y que sus abogados “están hablando en EEUU y la justicia norteamericana va a bajar esos cargos de narco, qué pasa si me sacan esos cargos ¿qué van a decir?”, dijo.

Machado, que se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en su casa de Viedma, ahora será trasladado por la Policía Federal a una unidad penitenciaria federal en esa ciudad, a la espera de la extradición a suelo norteamericano. “Sólo le tengo miedo a Dios, como dijo Cristina Kirchner y Menem”, indicó para cerrar la nota, minutos antes de ser sorprendido por los policías y negó vínculos con el kirchnerismo. “Al final del día no será el ruido de tus enemigos el que escucharás, sino el silencio de tus amigos”, concluyó con la frase de Martin Luther King.

