La propuesta minera del referente de Milei y la posibilidad de sanjuaninos en el Gabinete

El miércoles, el diputado nacional electo y coordinador de La Libertad Avanza en San Juan, José Peluc, participó de Off the record -el streaming de Política de Tiempo- y dio su propuesta para la minería local. También habló sobre la posibilidad de sanjuaninos en el Gabinete del presidente electo Javier Milei.

El referente libertario cuestionó el actual manejo de la minería en la provincia. "Si queremos todo del Estado no llamemos empresas canadienses y lo hagamos desde el Estado y nos quedemos con el oro nosotros. Es lo mismo que el petróleo. O dejamos todo del Estado o dejamos todo privado", dijo.

Inmediatamente agregó que no puede estar en manos del Estado porque "con la cultura del trabajo que tenemos hoy en la Argentina no podemos dejar en manos del Estado esta situación porque sabemos que sería deficitario. ¿Si el Estado usa estas empresas para llenarlas de trabajadores a quién le sirve? Hay que administrar las empresas del Estado como si fueran privadas".

Acto seguido, dio su mirada: "Si vos me preguntás a mí qué opino de la minería es que no quiero más un Ministerio de Minería porque la política cambia las condiciones a los inversores según les convenga". Por eso, "la única manera de eliminarlo es crear un Juzgado de Minería y que se dedique todos los meses a decirnos cuánto ingresa, cuánto sale y en qué se invirtió. Creo que ningún sanjuanino cuánto se recaudó desde el 2003 a la fecha".

Ante esto, los periodistas señalaron los cuestionamientos del exdiputado radical Mario Capello sobre las regalías en Iglesia. Pero Pelic no compartió la idea. "Me nombraste al menos indicado. A la Ley de Minería actual, le dicen la ley Capello. No es el mejor referente. El pueblo es el mejor referente. Te vas a Iglesia y es lo mismo que hace 40 años atrás, salvo algunas calles y rutas que le convienen a la minera", marcó el referente de Javier Milei.

Por otro lado, los conductores consultaron sobre la posibilidad de sanjuaninos en el Gabinete presidencial. Peluc fue categórico: "Van a haber sanjuaninos, sí. En este momento, no sé. En la primera etapa, no". ¿Está planificado para más adelante? "Sí. Ahora son momentos de decisiones duras y hay que tener a los mejores técnicos. Si el que armó la bomba tiene el antídoto, hay que convocarlo".