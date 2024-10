La pregunta que más inquieta a Uñac; el peronista que abrazó a Orrego y Laciar; y la razón de la visita de Vidal

En la semana, Uñac tuvo una reunión con la mesa chica que conserva. Planteó el tema que más lo preocupa: los intendentes. El interrogante es sobre cómo debe proceder para que los jefes comunales continúen bajo su liderazgo. Sobre todo porque algunos comenzaron a cuestionar, en voz baja, la legitimidad del exgobernador para que sus decisiones sean actadas sin debate. Paradójicamente, una de las críticas recurrentes está dirigida a una decisión que no tomó o que todavía no tomó: la candidatura de Cristian Andino a la diputación nacional en el 2025.

image.png

"El justicialismo viene de perder, no está pensando en candidatos", dijo una fuente cercana a Uñac. Ergo, por ahora no hubo debate sobre el exintendente de San Martín y sus aspiraciones legislativas. "Nunca se discutió. No se conversó con los intendentes", afirmó, en off, un dirigente que orbita el universo uñaquista. Aunque reconoció que Andino "marca presencia, siempre está". Pero que no es conveniente todavía encarar una campaña, "sino parece que estamos en campaña permanente y a la gente no le gusta".

Justamente, uno de los señalamientos de Uñac a Gioja es eso. Pese al acuerdo por la lista única, la rivalidad entre los dos exgobernadores está vigente. El uñaquismo reprocha la falta de autocrítica del Flaco. "Anda como si no tuviera nada que ver con la derrota, contento por la vida, nos hace ruido", comentó otro operador de Uñac. Un dardo que está dirigido a la eventual candidatura de Gioja como cabeza de lista para el año que viene. Todo indica que el tres veces gobernador de San Juan buscará una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, ya sea en una gran primaria o en una lista de unidad.

Pero internamente, Uñac está más precupado por los propios que por los giojistas. El senador no estuvo en el acto del Día de la Lealtad porque estaba con Cristina Kirchner en el Instituto Patria. No obstante, seguramente le hicieron llegar la información sobre la escasa convocatoria y el desdorden del acto. "Es un 17 de octubre desde el llano", graficaron las fuentes. El evento en el Partido Justicialista no sólo empezó dos horas tarde -eso puede considerarse una tradición- sino que no asistieron todos los intendentes del peronismo.

Hubo cuatro jefes comunales que acudieron al acto y que llevaron a la tropa municipal. El intendente de Pocito, Fabián Aballay, tuvo que ir porque es el vicepresidente tercero del PJ. También fueron: de Rawson, Carlos Munisaga; de 9 de Julio, Daniel Banega; y de Jáchal, Matías Espejo. Todos en primera fila. ¿Y el resto? Ni siquiera fue el propio Cristian Andino, que suele estar presente en ese tipo de eventos e incluso acompaña actos gauchos y departamentales. Los tres que estuvieron "al pie del cañon" fueron los diputados nacionales: Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica.

Durante la semana, Allende tuvo una fotografía que llamó la atención de la prensa y de los dirigentes de distintos partidos políticos. Abrazó al gobernador Marcelo Orrego y la intendenta de la Capital, Susana Laciar, durante un encuentro de la crème de la crème del Pro nacional en San Juan. Foto sugestiva. Sobre todo porque Allende no estaba de acuerdo con las listas que van a competir en la interna del PJ. El sanjuanino no jugó ni para Crisitia ni para Quintela. Propuso al gobernador bonaerense Axel Kicillof, que eligió no disputar la presidencia del partido.

image.png

La foto del peronista con Orrego y Laciar fue la típica comidilla durante un par de días. La realidad es que a Allende lo invitaron desde la Gobernación en carácter de presidente de la comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación. El evento amarillo tuvo esa temática minera. "Hay que estar en ese tipo de foros, estar y escuchar a todos", dijo el legislador a este diario.

Por otro lado, el arribo de la cúpula del Pro nacional no tuvo nada de inocente, ni solamente enfocado en la minería. A través de la Fundación Pensar, que dirige la diputada nacional María Eugenia Vidal, el Pro realizó una mesa de debate titulada Desafíos y Oportunidades de la Industria Minera en Argentina con la participación de Orrego, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el jujeño Carlos Sadir. La minería fue la excusa perfecta. Pero, en verdad, Vidal recorre el país, actuando como embajadora política, reafirmando su vínculo con el partido y fortaleciendo alianzas con otras fuerzas ante la llegada de La Libertad Avanza, liderada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Llamó la atención el compañero permanente de la exgobernadora de Buenos Aires. El sanjuanino Agustín Prado tuvo un alto nivel de visibilidad. La propia Vidal compartió los videos del secretario General de la Juventud del Pro Nacional. El joven hizo un tour con Vidal por los paneles que se desarrollaron.