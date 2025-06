La orreguista Nancy Picón habló sobre su voto positivo al aumento a jubilaciones

Los legisladores nacionales por San Juan votaron de manera distinta. Los tres diputados de Unión por la Patria -Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica- impulsaron la suba de los haberes jubilatorios y votaron a favor. La orreguista Picón acompañó también y su compañera de bloque María de los Angeles Moreno estuvo ausente. Por su parte, el libertario José Peluc votó en contra, como pidió Javier Milei.

Ahora queda que la iniciativa pase por Senado. Luego de la votación, Milei salió a cuestionarlos: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit”, enfatizó en sus redes sociales el presidente.

El día después, la orreguista dio detalles sobre su postura: "Veníamos trabajando hace un tiempo, hubo una presentación de Unión por la Patria hace unos meses atrás, que terminó ya en un veto por parte del presidente, que era más ambicioso que esta presentada. Nosotros en esa oportunidad acompañamos incluso el veto, entendiendo que ponía verdaderamente en riesgo la institucionalidad del país. Pero se le dio al Gobierno Nacional bastante tiempo para que generaran ellos esta fórmula. Además, en comisión estábamos trabajando en una, valga la redundancia, comisión que pueda trabajar en una fórmula definitiva. Pero lo cierto es que si bien seguimos trabajando en esa comisión para eso, hay que empezar a dar respuestas".

Picón fue enfática: "Ya se dio el tiempo necesario para que lo hicieran, desde el Ejecutivo no lo hicieron, y bueno, hay que comenzar a dar respuestas, ser responsables, entender que no es un problema del Gobierno de Milei, pero lamentablemente Milei los recibió y tiene que resolver. Y hoy ese sector es el que menos tiempo tiene para reclamar".

La legisladora le respondió al presidente que les dijo que fue una medida demagógica. "Era de esperar que dijeran esto. La verdad es que cada uno puede tener distintos puntos de vista. Nosotros, cuando hemos entendido que hay que acompañarlo, lo hemos hecho. Seguimos acompañando y vamos a seguir acompañando al Gobierno de Javier Milei porque entendemos que es la salida del país, que sabemos hacia dónde no queremos volver nunca más, que es justamente el kirchnerismo que de verdad fue quien se quedó con los sueños de los jubilados, con los sueños de nuestros hijos. Entonces sabemos hacia dónde no queremos ir, pero también sabemos que tenemos que ser responsables con estos sectores que tanto lo necesitan", destacó en diálogo con Radio Sarmiento.

No obstante su crítica al kirchnerismo, Picón habló del caso de su madre y la moratoria (la ley 26.970 que permite la moratoria actual fue sancionada en 2014 por el Congreso de la Nación, a propuesta de la entonces presidenta Cristina Fernández). "Mi mamá en varias cosas o en todas las cosas de mi vida siempre ha sido un ejemplo. Pero en este particular, ella ahorró su platita y logró pagar su moratoria. Y tener su jubilación, que tanto le costó porque toda su vida fue ama de casa, trabajó para sus hijos, para su esposo y también merecía el respeto que siente la persona, de recibir su jubilación".

La legisladora dijo que no cree que estas mejoras para la tercera edad compliquen las finanzas nacionales: "tampoco son millones de dólares y lamentablemente no podemos saber en cuánto va a perjudicar o no y esto tiene que ver con un presupuesto", dijo.

Finalmente, sobre por qué el presidente no quiere dar estos incrementos a los jubilados, Picón respondió que "ahí yo no podría contestar. Sería una respuesta que debería dar el presidente. Pero para los jubilados, las personas con discapacidad, nosotros tenemos la obligación de empezar a dar estas respuestas. Repito, no es un problema que adquirió en su gestión Javier Milei sino que viene desde hace mucho tiempo. Pero no podemos seguir diciendo que es culpa de otro".